Pestizide: Vom Winde verweht

Das Vinschgau, das sind Apfelwiesen und Weinreben soweit das Tal reicht, umrahmt von Berggipfeln. Viele hier leben vom Obst- und Gemüseanbau, deshalb grenzen die Plantagen oft direkt an die Höfe der Bauern. Auch Spielplätze befinden sich nah an bewirtschafteten Flächen. Dort lassen Umweltschützer seit Jahren Grasproben auf Pestizid-Rückstände untersuchen. Der deutsche Toxikologe Peter Clausing hat einige dieser Proben genauer ausgewertet. Er kommt zu dem Ergebnis, dass über die vergangenen Jahre gut die Hälfte der analysierten Gräser im Vinschgau Rückstände aufwies, zum Beispiel des Fungizids Captan, das im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen.

Ingrid Karlegger von der Umweltschutzgruppe Vinschgau findet den Einsatz von Pestiziden in ihrem Heimatort bedenklich: "Kleine Kinder sitzen im Gras, es ist in der Luft, auf den Spielgeräten." Die Pestizide sind ein großes Thema in der Vinschgauer Gemeinde Laas an der Etsch.

Ende November, Treffen im Gemeindesaal: Der Toxikologe Peter Clausing stellt die Ergebnisse seiner Auswertung vor. Viele Bauern sind gekommen, unter anderem der Biobauer Urban Gluderer. Er fordert schon seit langem einen generellen Verzicht auf Pestizide. Zum Schutze aller, argumentiert er. Gluderer sagt: "Der Bauer darf bei bestimmten Mitteln bis zu 48 Stunden seine Wiese ohne Schutzmaßnahmen nicht betreten." Er kritisiert: "Aber direkt daneben gibt es Fahrradwege."

Fehler im Zulassungsprozess bleiben unentdeckt

Wie gefährlich manche Pestizide für Mensch und Umwelt wirklich sind, ist unklar. Eine Recherche des BR hat gezeigt, dass Prüfbehörden großzügig Textteile aus den Zulassungsanträgen der Hersteller übernehmen, sogar Risikobewertungen. Ob die Gefährlichkeit der Stoffe von den Behörden unabhängig und sorgfältig überprüft wurde, ist in diesen Fällen also nicht nachvollziehbar.

Da Herstellerstudien und Rohdaten bisher vertraulich behandelt werden, sind Mängel im Zulassungsprozess schwer zu entdecken. Ein Beispiel ist das Pestizid Chlorpyrifos. Der Umweltmediziner Philippe Grandjean von der Universität Harvard hat gemeinsam mit einem Kollegen aufgedeckt, dass eine Studie im Zulassungsantrag für Chlopryrifos fehlerhaft war, das aber von den Behörden nicht bemängelt wurde. Brisante Daten zur Gesundheitsgefährdung schon bei geringer Dosis fielen so unter den Tisch. Chlorpyrifos steht im Verdacht, die Gehirnentwicklung von Ungeborenen zu schädigen.

"Unser Zulassungssystem ist mangelhaft. Mein Vertrauen in das System, das uns vor giftigen Pestiziden schützen soll, ist erschüttert." Prof. Philippe Grandjean, Universität Harvard

In der EU können gefährliche Wirkstoffe zwischen zehn und 15 Jahren auf dem Markt sein, bevor sie erneut bewertet werden.

Pestizid-Einsatz bleibt umstritten

Die Fronten in Südtirol sind verhärtet, denn dass sie die Bevölkerung gefährden würden, wollen die Landwirte, die Pestizide verwenden, nicht auf sich sitzen lassen. Die Pestizidgegner hingegen haben Angst davor, dass die eingesetzten Stoffe auf ihre Felder wehen. Biobauer Gluderer wird für seine Kritik an den Pestiziden von seinen Kollegen offen angefeindet. Er beschwert sich: "Ich bin der Schlechte, obwohl ich doch keinem Schaden zugefügt habe".

In seinem "Kräuterschlössl" baut Gluderer mit seinen Söhnen Blüten und Kräuter an. Obwohl er komplett auf Pestizide verzichtet, wurden in der Vergangenheit bei Kontrollen immer wieder Rückstände in seinen Erzeugnissen gefunden. Er macht die umliegenden gespritzten Apfelplantagen für die schlechten Werte verantwortlich. Um seine Ernte zu schützen, hat er jetzt Abdeckungen über allen Feldern angebracht und dafür über hunderttausend Euro investiert. "Diese ganzen feinen Aerosole gehen nach oben, bleiben in der Luft und werden kilometerweit verfrachtet". Für den Biobauern ist klar: Pestizide sind nicht kontrollierbar.