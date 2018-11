Pestizide im Haar: Strengere Prüfung für Chemikalien gefordert

"Erschreckend" nennt der EU-Abgeordnete der Grünen Sven Giegold die Ergebnisse eines besonderen Haartests, den die Grünen in Auftrag gegeben hatten: Rund 150 Freiwillige aus sechs europäischen Ländern hatten dazu Haarproben abgegeben. Die wurden anschließend in einem wissenschaftlichen Labor auf 30 Pestizide getestet, die in der Europäischen Union zugelassen sind und die hormonverändernde Eigenschaften haben. Das Ergebnis: Bei 60 Prozent aller Proben wurden Giegold zufolge Pestizide im Haar und damit auch im Körper festgestellt.

Unter anderem Insektizide und Fungizide im Haar gefunden

Zu den 30 Chemikalien gehören Insektizide, also Mittel, die Insekten abtöten. Und Fungizide, das sind Wirkstoffe, die Pilze und Sporen vernichten. Durch den Haartest kann nachgewiesen werden, welchen dieser Stoffe ein Mensch über einen längeren Zeitraum ausgesetzt war.

"Das genau ist bei mir gefunden worden, und zwar bei Fipronil. Fipronil ist das berüchtigte Pestizid war in Bezug auf den Eierskandal vor kurzem in Deutschland bekannt geworden ist." Sven Giegold, EU-Abgeordneter

Die höchste Pestizid-Konzentration in britischen Haaren

Pestizid-Rückstände im Haar? Die Chemikalien gelangen vor allem durch die Nahrung in den Körper. Also dadurch, dass zum Beispiel Obst und Gemüse, Getreide und Eier damit behandelt wurden. Laut der neuen Studie wurde die höchste Konzentration von Pestiziden in den Haarproben der Teilnehmer aus Großbritannien gefunden. Die geringste Konzentration, mit immerhin noch 44 Prozent, bei den deutschen Probanden. Die meisten unterschiedlichen Pestizide wiesen die Haarproben der Teilnehmer aus Belgien auf.

Alle Europäer sind Pestiziden ausgesetzt

Die Ergebnisse zeigen, dass Europäer, egal in welchem Land sie leben, diesen Substanzen ausgesetzt sind, obwohl die im Körper gar nichts zu suchen haben, kritisiert der Grünen-Politiker Giegold und fordert strengere europäische Regeln, die die Menschen überall schützen. Gefährliche Substanzen müssten außerdem europaweit vom Markt genommen werden.

Strategie zu Umwelthormonen: Große Abstimmung im EU-Parlament für Januar geplant

Die Europäische Kommission legt heute ihre Strategie zu Umwelthormonen vor, den sogenannte endokrinen Disruptoren, die in Nahrungsmitteln, Spielsachen, Kosmetika und Kleidung vorkommen. Umwelthormone sind Chemikalien, die Krebs, Unfruchtbarkeit und Diabetes auslösen können. Ein Sonderausschuss des Europaparlaments wird am 6. Dezember über den Bericht abstimmen. Die große Abstimmung im gesamten EU-Parlament ist für Mitte Januar nächsten Jahres geplant.Heute legt die Europäische Kommission ihre Strategie zu Umwelthormonen vor.