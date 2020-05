Peru - Südamerikas zweiter Corona-Hotspot

Männer und Frauen nur abwechselnd zum Einkaufen

So geht es vielen Menschen in Lima mit seinen riesigen Elendsvierteln. Eigentlich gilt in Peru eine Ausgangssperre, vermutlich sogar die strengste in Südamerika. Schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren auf den Straßen. Zeitweise durften Männer und Frauen nur abwechselnd zum Einkaufen auf die Straßen, je nach Wochentag.

Trotz dieser Ausgangssperre steigt die Zahl der Corona-Fälle in Peru weiter dramatisch an. Das Land mit seinen 32 Millionen Einwohnern zählt inzwischen fast 150.000 Infizierte und mehr als 4.000 Tote. Nach Brasilien hat sich Peru zum zweiten Corona-Hotspot in Südamerika entwickelt. Präsident Martín Vizcarra verkündete deswegen schon, der Ausnahmezustand werde verlängert - und zwar bis zum 30 Juni, wenn auch mit gewissen Lockerungen.