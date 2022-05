Personalnot in der Kinderbetreuung: Worauf Eltern achten sollten

Klar ist: Es gibt viel zu wenige Erzieherinnen und Erzieher. Die Lage spitzt sich seit Jahren immer mehr zu. Und ab 2026 kommt noch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule dazu.

Wie zufrieden sind Eltern angesichts dieser Lage eigentlich mit ihrer Kinderbetreuung? Der BR-Instagram-Kanal "Eltern ohne Filter" hat in seiner Community nachgefragt – und das Ergebnis war durchwachsen.

Eltern-Kritik: Zu wenig Personal, viel Fluktuation, viel Stress

Die Haupt-Kritikpunkte: zu wenig Personal, zu viel Fluktuation, zu viel Stress. Obwohl viele Eltern noch recht zufrieden sind mit ihren Kitas und Kindergärten, vor allem mit dem Engagement des Personals – bei einem Thema sind sich die meisten einig: Viel zu wenige Erzieherinnen und Erzieher müssen sich um – im Vergleich dazu – viel zu viele Kinder kümmern.

Doch Eltern stehen bei der Suche nach Betreuung für ihre Kinder oft vor einer recht schwierigen Ausgangslage und können sich die Einrichtung nicht aussuchen, weiß die Autorin und Erziehungsexpertin Nora Imlau. Was können Eltern tun, um trotzdem eine möglichst gute Betreuung zu gewährleisten? "Gute Kinderbetreuung zu finden ist oft gar nicht so leicht. Vor allem in Großstädten haben Eltern oft das Problem, dass sie froh sein müssen, wenn sie überhaupt einen Betreuungsplatz bekommen", sagt Imlau. Sie hätten dann das Gefühl, gar keine richtige Wahl haben.

"Trotzdem ist es wichtig, dass wir unsere Kinder nicht einfach irgendwo lassen, sondern schon hinschauen, wie sind die Bedingungen vor Ort", fährt Imlau fort. Denn es gebe "wunderbare und gute Kinderbetreuungseinrichtungen", in denen Kinder gefördert werden, sich sicher und angenommen fühlen. Auf der anderen Seite zeigt die Forschung laut Imlau ganz klar, dass in Deutschland auch Einrichtungen gibt, "die so schlecht sind, dass sie eigentlich sofort geschlossen werden müssten".

Für einen besseren Betreuungsschlüssel fehlen Fachkräfte

Das Problem: Fachkräfte fehlen beinahe überall. Dabei wäre ein niedrigerer Betreuungsschlüssel zentral für die Verbesserung der Betreuungsqualität, findet Imlau. Sie hat sich für ihr neues Buch "In guten Händen" intensiv damit beschäftigt, wie gute und sichere Betreuung für Kleinkinder und Kinder aussehen müsste. Für ein Kind unter drei Jahren sei es demnach wichtig, dass eine Betreuungsperson auf nicht mehr als fünf, idealerweise sogar auf nicht mehr als drei Kinder aufpasst. Bei Kindergartenkindern sollten es nicht mehr als zwölf Kinder pro Erzieherin oder Erzieher sein.

"Es ist auch wichtig, dass wir an den Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern was machen. Viele sind chronisch überarbeitet", sagt Imlau. "Vorbereitung und administrative Aufgaben müssen noch zusätzlich zur Kinderbetreuung laufen, so dass oft der Betreuungsschlüssel, der auf dem Papier in einer Kita vorhanden ist, in Wahrheit gar nicht mehr eingehalten werden kann." Da könne keine Bindungsarbeit mehr stattfinden, sondern noch "Betreuung im wirklich schlechtesten Sinne".

Worauf Eltern bei Kitas und Co. achten sollten

Gerade beim ersten Kind fällt es Eltern oft gar nicht leicht, ihr Kind "abzugeben". Sie wünschen sich Orientierung, woran sie gute familienergänzende Betreuung erkennen können. Imlau will da unterstützen. Sie findet, Eltern sollten sich die Einrichtung, in die sie ihr Kind geben wollen nach Möglichkeit genau ansehen und auf einige Kriterien achten:

"Ein gutes Betreuungsumfeld erkenne ich daran, dass es anderen Kindern dort auch gut geht. Dass Kinder nicht mucksmäuschenstill am Tisch sitzen und keine Regung machen, sondern dass sie lachen, spielen, miteinander in den Austausch gehen, dass sie sich vertrauensvoll an die Erwachsenen wenden, sich auch mal ankuscheln, weil sie sich sicher fühlen, weil sie dort auch Geborgenheit tanken wollen – und daran, dass Kinder in ihren Bedürfnissen respektiert werden". Erziehungsexpertin Nora Imlau

Das heißt, wenn ein Kind bei einem Spiel absolut nicht mitmachen wolle, dann dürfe es dabeisitzen und zuschauen. Wenn ein Kind um Hilfe bitte, werde ihm diese Hilfe auch gewährt. Kinder, die weinen, werden getröstet – das sei ein ganz wichtiges Kriterium.

Damit Kinder eine Bindung zu den Personen aufbauen, die auf sie aufpassen, braucht es vor allem Zeit. Und eine individuelle Eingewöhnung, in der das Kind Vertrauen zu einer oder mehreren Bezugspersonen aufbauen kann. Doch in der Realität können viele Einrichtungen wegen der dünnen Personaldecke all das kaum mehr sicherstellen. Erzieher und Erzieherinnen müssen häufig die Gruppen wechseln, bei Krankheit werden Aushilfen und Elterndienste eingesetzt, um den Betrieb garantieren zu können. Und nicht selten müssen trotzdem Betreuungszeiten eingeschränkt werden.

Bayern investiert in Beitragssenkungen

Dabei ist der Politik in Bayern das Problem der fehlenden Fachkräfte durchaus bewusst, wie die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) im BR-Interview erklärt: "Wir haben eine unglaubliche Steigerung in der Nachfrage, die wird auch nicht weniger werden mit Blick auf den Rechtsanspruch für Grundschulkinder." Deshalb müsse Bayern alles unternehmen, um viele Fachkräfte zu gewinnen und gleichzeitig die Infrastruktur mit dem Hortprogramm auszubauen.

Passieren sollte all das bereits in den letzten Jahren – in Bayern auch mit Hilfe von Geldern aus dem sogenannten "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes von 2019. Insgesamt stellt der Bund bis Ende 2022 für Kinderbetreuung 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Wie die Länder diese Gelder ausgeben, können sie innerhalb eines gewissen Rahmens selbst entscheiden. Bayern hat die Mittel in den vergangenen Jahren zu deutlich mehr als der Hälfte in Beitragssenkungen investiert. Kinderbetreuung ist also billiger geworden im Freistaat, vor allem für die Familien, die vorher voll dafür bezahlen mussten, also Menschen mit mittlerem und höherem Einkommen.

Betreuungsqualität vs. Beitragskosten?

Erziehungsexpertin Imlau fordert von der Politik, mehr in die Qualität, auch in die Bindungsqualität in Kitas zu investieren: "Statt beitragsfreie Kitas für alle als Wahlversprechen zu benutzen, sollten wir schauen, wer braucht wirklich Beitragsfreiheit – Familien mit geringem Einkommen auf jeden Fall – und wer kann auch gut für Kita bezahlen?" Dieses Geld sollte ihrer Ansicht nach investiert werden, um die Qualität von Betreuung zu verbessern.

Bayerns Familienministerin will beides schaffen: "Wir wollen die Eltern entlasten über einen gewissen Beitrag, über die hundert Euro, und wollen auf der anderen Seite – und das machen wir auch sehr intensiv – die Qualität in unseren Kitas steigern", so Ulrike Scharf. Hundert Euro Zuschuss pro Monat und Kind gibt es in Bayern seit April 2019 für die gesamte Kindergartenzeit, unabhängig vom Einkommen.

Außerdem hat der Freistaat viele Millionen Euro in die Hand genommen, um neue Kräfte einstellen zu können, neben Pädagoginnen und Pädagogen vor allem auch Verwaltungskräfte in der Leitung oder Unterstützung im Hauswirtschaftsbereich. Weitere Maßnahmen gab es im Bereich der Infrastruktur und Digitalisierung. Eine groß angelegte Personaloffensive war bisher allerdings nicht dabei. Das bayerische Familienministerium erklärt, einige Pläne hätten sich aufgrund der Pandemie und wegen des nötigen Vorlaufs verzögert.

Expertin: Notfalls zum Wechsel bereit sein

Trotz der Probleme: "Es gibt viele gute Einrichtungen hierzulande", findet Imlau. Eltern sollten offen sein, sich bei der Eingewöhnung in einer Einrichtung genau umsehen und Sorgen offen ansprechen. "Es ist ganz wichtig, dass Eltern nicht in dieser Rolle innerlich sind, zu sagen, auf Gedeih und Verderb, wir müssen das hier aushalten, egal, wie es uns geht und wie es unserem Kind geht." Im Zweifelsfall müsste die Bereitschaft da sein, die Reißleine zu ziehen.

Wenn ein Kind dauerhaft nicht ankommt in einer Einrichtung, sich absolut nicht wohlfühlt, beim Abholen gestresst oder in sich gekehrt wirkt und sich morgens an die Eltern klammert und nicht in die Kita möchte, können das Anzeichen sein, dass ein Einrichtungswechsel angebracht ist und Kind und Eltern woanders einen Neustart versuchen sollte, erklärt Imlau. Betreuung, die mehr einer "Verwahrung" ähnele, sei einfach nicht zu akzeptieren.