Personalmangel: Bahn sucht händeringend Mitarbeiter

Egal ob Servicemitarbeiter, Lokführer oder Rangierer - die Bahn würde das Personal gerne aufstocken um für mehr Fahrgäste zu sorgen. In diesem Jahr wollte sei gerne 21.000 neue Mitarbeiter einstellen. Am Montag gibt die Bahn bekannt, wie viele es wirklich werden.

Überraschend gut durchs Krisenjahr 2022

Die Bahn AG stellt mehr ein und kommt überraschend gut durchs Krisenjahr 2022. Die Nachfrage sei nach Corona viel schneller zurückgekommen als erwartet, sagte Bahnchef Richard Lutz. Volle Fernzüge und ausgelastete Güterzüge sollen der Bahn einen Milliardengewinn bescheren.

Im letzten Jahr gab es einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro und im Jahr davor sogar ein Minus von drei Milliarden – wegen der Pandemie. Damals waren Züge zum Teil nur zu zehn Prozent ausgelastet.

Bahn ringt mit Strompreisen und Personalmangel

Doch für eine nachhaltige Erholung fehlt Personal an allen Ecken: egal ob Lokführer, Zugführer oder Rangierer. Hinzu kommt eine Erhöhung der Energiepreise, gegen die sich die Bahn AG als Deutschlands größter Stromverbraucher in diesem Jahr noch abgesichert hatte.

Und bei den anstehenden Tarifverhandlungen ab Februar und später auch mit den Lokführern kann Vorstandschef Lutz zeigen, was ihm die Beschäftigten wert sind, die er so dringend braucht. Ab 2023 wird es für den Bahnkonzern also in vieler Hinsicht teurer. Und so dürfte auch der Milliardengewinn schon bald wieder weggeschmolzen sein.