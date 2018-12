Penzberger Imam Idriz begrüßt Idee der Moscheesteuer

Im Interview mit Bayern 2 am Samstagvormittag sagte Benjamin Idriz: "Das müssen die Dachverbände und Moscheegemeinden selbst organisieren, das darf nicht nur von der Politik gefordert werden." Zuerst müssten die Moscheegemeinden außerdem staatlich anerkannt werden.

Die Moscheesteuer sei "gut und richtig", denn laut Benjamin Idriz sollten die Moscheegemeinden abhängig von Leuten sein, die in Deutschland leben. Allerdings sollten die Moschee- bzw. Religionsgemeinschaften zuerst staatlich anerkannt werden – "erst dann, in der zweiten Phase, können wir über eine Moscheesteuer sprechen".

Die Bundesregierung will die Geldflüsse ausländischer Staaten an deutsche Moscheegemeinden kontrollieren. Nach Presseberichten hat das Auswärtige Amt Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und andere Staaten darum ersucht, Spenden oder staatliche Zuwendungen an religiöse Einrichtungen in Deutschland zu melden.

Benjamin Idriz betont aber, der Eindruck sei nicht richtig, dass Saudi-Arabien hierzulande Moschee-Gemeinden finanziere: "Saudi-Arabien hat vielleicht zwei, drei Moscheen in Deutschland mitfinanziert. Aber wir haben über 2.700 Moscheegemeinden und, soweit ich weiß, über 300 Moscheen gebaut mit Kuppel und Minarett usw. – also das ist alles durch die Spenden der Gläubigen in Deutschland finanziert."

Seine Moschee in Penzberg sei zwar vor Jahren von einem Mann aus den Arabischen Emiraten mitfinanziert worden. Seit 15 Jahren sei die Gemeinde aber abhängig von Spenden der Mitglieder.