Pentagon muss US-Senat Ufo-Bericht vorlegen

Über 120 Mal haben amerikanische Kampfpiloten in den letzten 20 Jahren Ufos im amerikanischen Luftraum gesichtet. Ihre Videoaufnahmen zeigen weiße, schnell umherrasende Flugkörper über einer Wasseroberfläche. Aufnahmen dieser unbekannten Flugobjekte wurden zum Teil veröffentlicht. Sie beunruhigten die US-Senatoren so sehr, so dass diese beim US-Verteidigungsministerium einen Bericht angefordert haben.

"Alles, was in unseren Luftraum eintritt und da nicht sein soll, ist eine Bedrohung", sagt Marco Rubio, Senator aus Florida, in einem CBS-Fernsehinterview. Er gehörte zu treibenden Kräften, die beim Pentagon den Ufo-Report eingefordert hatten.

In der Militärsprache heißen die fliegenden Untertassen UAPs – "unidentified aerial phaenomenons" – auf Deutsch "nicht-identifizierte Phänomene in der Luft".

Chinesische oder russische Drohnen? Weltraummüll? Oder Aliens?

Handelt es sich bei den Ufos vielleicht um russische oder chinesische Drohnen, um Weltraummüll oder doch um Aliens? Das sei schwierig zu klären, sagt der ehemalige Navy-Pilot Ryan Graves im CBS-Fernsehinterview.

"Wir haben eine Drehbewegung festgestellt, eine hohe Flughöhe und kein Antriebswerk. Was auch immer dort oben in 9.000 Kilometer Höhe mit Hyperschallgeschwindigkeit herumfliegt, es könnte ein Sicherheitsrisiko für die USA darstellen", bestätigt Luis Elizondo bei CBS. Er war Direktor beim Advanced Aerospace Threat Identification Program, der Ufo Task Force des Pentagon. "Man stelle sich eine Technologie vor, die eine riesige Fliehkraft besitzt, mit einer Geschwindigkeit von 13.000 Meilen pro Stunde durch Luft, Wasser und das Weltall fliegen und Radar ausweichen kann", sagte Elizondo. "Sie besitzt keine Tragflächen, keinen Antrieb, keine Kontrollfunktionen und kann der Erdanziehungskraft trotzen", fügt er hinzu.

Außerirdische Ufos nicht komplett ausgeschlossen

Einiges aus dem Ufo-Bericht ist schon durchgesickert. Die New York Times berichtete, dass die US-Regierung zumindest ausschließt, dass es sich bei den mysteriösen Flugobjekten um US-Militärtechnologie handelt. Damit bleiben nur zwei Erklärungen übrig: entweder es ist experimentelle Technologie der Russen oder der Chinesen – Raketen, Beobachtungssonden, Spionagedrohnen oder ähnliches. Oder es sind am Ende doch Außerirdische. Auch diese Möglichkeit wird zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen.

Sollen doch die Wissenschaftler darüber diskutieren, um was es sich bei diesen Phänomenen handelt, fordert John Podesta, Leiter des Thinktanks "Center for American Progress“ auf CNN. Die Öffentlichkeit habe ein großes Interesse daran. Es solle nicht als Science Fiction oder Fantasy abgetan werden, Auch Senator Rubio aus Florida besteht darauf, dass die Videoaufnahmen weiter untersucht werden. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Antwort, sagt Rubio. Oder auch nicht.

Um was handelt es sich also bei den UFOs? Eins steht jetzt schon fest: der UFO-Bericht des Pentagon wird auf diese Frage keine Antwort liefern.