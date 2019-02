Pence kontert Merkel: Nicht von Russland abhängig machen!

Im Streit um die deutsch-russische Gasleitung durch die Ostsee, Nord Stream 2, bleiben die Fronten zwischen den USA und Deutschland verhärtet. US-Vizepräsident Mike Pence widersprach auf der Münchner Sicherheitskonferenz seiner direkten Vorrednerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die USA dankten allen europäischen Partnern, die sich ganz klar gegen Nord Stream 2 positioniert hätten, sagte Pence und forderte: "Wir möchten auch, dass andere Länder sich so positionieren." Und schließlich betonte Pence: "Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen."

Nord Stream 2 soll russisches Erdgas nach Deutschland transportieren. Das Projekt stößt vor allem in den Energie-Transitländern in Osteuropa auf Widerstand. Die Gegner warnen vor einer noch größeren Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen.

Weiter Streit um Nord Stream 2

Merkel hatte zuvor in ihrer Rede die Pipeline verteidigt. "Es ist richtig und wichtig, dass Europa in gewisser Weise die Hoheit über seine Gasversorgung und die Diversität seiner Gasversorgung behält." Sie widersprach der Argumentation, durch den Pipeline-Bau die Abhängigkeit von russischem Gas zu erhöhen. Es spreche nichts dagegen, künftig "auch amerikanisches Gas zu kaufen".

Konkret bezog sich Merkel dabei auf den möglichen Export von Flüssiggas (LNG) aus den USA und den Bau eines LNG-Terminals in Deutschland. Weiter warnte sie westliche Bündnispartner davor, alle Beziehungen zu Russland zu kappen. Damit würde man die Zusammenarbeit mit Russland komplett China überlassen.

Erneute Forderung nach höherem Wehretat

In seiner Rede forderte US-Vize-Präsident Mike Pence erneut, Europa müsse endlich dem Beispiel der USA folgen und aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Auch wiederholte er in seiner Münchner Rede die Forderung der USA nach höheren Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. "Viele unserer Nato-Partner müssen noch viel mehr tun", sagte er. Zugleich lobte er, dass die Zahl jener Nato-Länder wachse, die das vereinbarte Ziel von Wehrausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichten.

Dies sei "unter dem Druck von Präsident Trump" erreicht worden, sagte Pence. Von den anderen Nato-Ländern verlange Washington die Vorlage "glaubwürdiger Pläne", wie sie das Zwei-Prozent-Ziel bis 2024 erreichen wollten. Ziel der USA sei es, "unter der Führung von Präsident Trump" das transatlantische Bündnis "zu erneuern".

Die Nato-Staaten hatten 2014 vereinbart, die Verteidigungsausgaben bis 2024 "Richtung zwei Prozent" zu steigern. Zum Ärger von Trump liegen aber viele europäische Staaten, darunter auch Deutschland, weit unter dieser Zielmarke. Trump wirft ihnen daher vor, ihren Verpflichtungen in dem Militärbündnis nicht nachzukommen. Deutschland bemüht sich, seine Verteidigungsausgaben zu steigern, doch ist es äußerst schwierig, bis 2024 das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Bis 2024 will Berlin nun 1,5 Prozent erreichen.