Pells Anwalt entschuldigt sich für "Blümchensex"-Äußerung

Bei der Anhörung nach dem Schuldspruch, in der es um das angemessene Strafmaß auf der Grundlage des Urteils ging, hatte der Anwalt argumentiert, diese Straftaten seien nicht mehr als ein bloßer Fall von "Blümchensex" (englisch: Plain Vanilla Sex") gewesen. Sein Mandant verdiene nur eine leichte Strafe, wenn man davon ausgehe, dass die Taten nur sechs Minuten gedauert hätten und es nicht zur Ejakulation gekommen sei, betonte der Verteidiger weiter vor Gericht.

Pells Anwalt: "Vollkommen unangemessene Wortwahl"

Am Donnerstag entschuldigte sich Robert Richter öffentlich. "Im Bestreben, eine milde Strafe zu erlangen, habe ich eine vollkommen unangemessene Wortwahl benutzt, für die ich mich bei allen zutiefst entschuldige, die diese in einer Weise interpretiert haben, wie sie nie gemeint war", heißt es in einer schriftlichen Erklärung des Verteidigers.

Kardinal George Pell drohen bis zu 50 Jahre Gefängnis

Bekannt war die Verurteilung seit Dezember. Seit Dienstag darf auch darüber berichtet werden: Kurienkardinal George Pell ist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden und nun in Haft. Dem ehemaligen Finanzchef der katholischen Kirche drohen bis zu 50 Jahre Gefängnis. Ob Pell zudem den Klerikerstand verliert, verhandelt nun die Glaubenskongregation in Rom.