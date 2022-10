Pellets und Öl: Folgen noch weitere Preisbremsen?

Bundesregierung schließt Hilfen nicht aus

Die Bundesregierung arbeite derzeit an der Umsetzung "umfangreicher Hilfen für Bevölkerung, Wirtschaft und Industrie", zu denen auch die Gaspreisbremse und eine Strompreisbremse zähle, sagte die Ministeriumssprecherin. Man könne derzeit keine Details nennen und auch nicht, ob auch andere Energieformen einbezogen werden.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, deutet am Dienstag an, die Bereiche "Holz und Öl" müssten "geklärt werden". Was genau das heißt, blieb offen. Zumindest scheinen Teile des Bundestags und die Bundesregierung nicht auszuschließen, dass Öl- und Pellethaushalten doch noch geholfen wird.

Das will die Gaspreiskommission

Die Gaspreiskommission hatte am Montag einen Zwischenbericht vorgestellt. Sie war erst vor kurzem von der Bundesregierung eingesetzt worden, um schnelle Lösungen für den sprunghaften Gaspreisanstieg zu erarbeiten. Rund 50 Prozent der Haushalte heizen mit Gas, hinzu kommen kleine und mittlere Betriebe sowie die Industrie. Das Konzept der Kommission sieht für die Haushalte und kleinere Unternehmen vor, dass die Gasabschlagszahlung für Dezember komplett vom Staat übernommen wird.

Ab März soll dann ein Gaspreisbremse greifen, die auch Fernwärmekunden umfasst. Die Bremse könnte bei 12 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegen, so der Vorschlag der Kommission. Für alles, was darüber hinaus verbraucht wird, müssen Verbraucher und Unternehmen die wohl deutlich höheren Marktpreise bezahlen.

Aiwanger: "Wir stellt ihr euch das vor?"

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) ärgert besonders, dass die Bundesregierung auch auf den sogenannten "Fuelswitch" setze, den Umstieg weg vom Gas, hin zu anderen Energieträgern. "Da sind Krankenhäuser darunter, da sind Lebensmittelproduzenten darunter, die sich hier sicher aufstellen wollen", sagte Aiwanger nach der Kabinettssitzung am Dienstag. "Und die fragen jetzt zurecht: 'Soll ich denn jetzt wieder von Öl auf Gas zurückgehen, weil ich das Gas jetzt billiger kriege als Öl? Wie stellt Ihr euch das vor?'"

DIW: Gas- und Heizölpreis könnten ähnlich sein

Doch diese Gefahr sieht Karsten Neuhoff nicht. Er ist Leiter der Abteilung Klimapolitik beim Wirtschaftsinstitut DIW in Berlin. Gegenüber dem BR erklärt er, der Heizölpreis liege gerade bei 14 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Nach dem Plan der Kommission wird der Gaspreis ab März auf 12 Cent gedeckelt. "Wenn ein Haushalt mehr als 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs heizt, dann fallen dafür die Marktpreise an – die unsicher sind, aber wohl in der Größenordnung über 20 ct/kWh liegen", erklärt Neuhoff. "Wer also kein Gas spart, hat Gaspreise von 14ct/kWh oder mehr - ähnlich zu Ölpreisen." Diese Rechnung wollte das Wirtschaftsministerium aber nicht bestätigen.

Neuer Normalpreis 14 Cent für die Kilowattstunde

Klar scheint derzeit nur, dass die Preise für alle Energieträger steigen. Die Gaskommission taxierte den neuen "Normalpreis", ein Preis der nach der Krise und bei geregelter Versorgung mit Gas steht, bei etwa 14 Cent für die Kilowattstunde. Den Preis von 7 Cent wie vergangenes Jahr werde es wohl nicht mehr geben, sagten die Experten bei der Präsentation ihres Zwischenberichts am Montag. Aus Sicht des DIW sei da für Haushalte mit sehr geringem Einkommen weitere Unterstützung notwendig. Man setzt unter anderem auf die Ausweitung des Wohngeldanspruchs, den die Bundesregierung angekündigt hat.