Patriots für Polen: Eine heikle Angelegenheit

Die Bundesregierung hält an ihrem Angebot fest, dem Nato-Partner Polen Patriot-Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, um das Land vor russischen Waffen zu schützen. Man spreche innerhalb der Regierung auch über den polnischen Vorschlag, Patriot-Systeme lieber an die Ukraine zu übergeben, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin.

Stationierung von Patriots

Dies müsse aber wegen der vernetzten Luftverteidigung im westlichen Bündnis mit den Nato-Partnern abgesprochen werden, betonte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums zugleich. Man verfolge die Debatte in Polen weiter, wo das deutsche Angebot auf eine positive Resonanz gestoßen sei, sagte die Regierungssprecherin.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte auf eine Stationierung deutscher Patriots-Systeme bislang zurückhaltend reagiert. Diese seien Bestandteil der Nato-Luftverteidigung und für das Nato-Gebiet vorgesehen, sagte sie am Donnerstag. Ein Einsatz außerhalb des Bündnisses müsse mit den Alliierten besprochen werden.

Nato: Stationierung in Ukraine kein No-go

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt sich dagegen gelassen: Derartige Einsätze sollten von den einzelnen Nationen entschieden werden. Vor Journalisten wies er in Brüssel darauf hin, dass Nato-Verbündete bereits verschiedene Arten moderner Luftverteidigungssysteme und auch andere moderne Systeme wie die Himars-Raketenwerfer in die Ukraine geliefert hätten.

Wenn es Spezialisten brauche, um diese Systeme zu bedienen, könnten Ukrainer dafür in einem Nato-Staat ausgebildet werden. Dies sei beispielsweise auch bei dem Flugabwehrsystem Nasams so gewesen.

Konsultationen mit anderen Alliierten müsse es dann geben, wenn zum Beispiel zwischen Verkäuferstaat und Käuferstaat Endbenutzervereinbarungen bestünden. Diese können zum Beispiel regeln, dass ein Waffensystem nicht ohne Erlaubnis weiterverkauft werden darf. Stoltenberg wird kommende Woche zu einem Treffen im Kanzleramt erwartet.

Polen will Patriots in Ukraine stationiert wissen

Der polnische Präsident Andrzej Duda betonte auf einer Pressekonferenz in Kaunas, es sei die Entscheidung Deutschlands, wo seine Patriot-Luftabwehreinheiten stationiert werden. Für die Sicherheit Polens wäre es aber besser, wenn sie sich auf ukrainischem Territorium nahe der Grenze befinden würden.

"Aus militärischer Sicht wäre es am besten, wenn sie in der Ukraine stationiert wären, um auch polnisches Territorium zu schützen", so Duda. "Dann würden sie sowohl die Ukraine als auch Polen am effektivsten schützen." Das unterstützt auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

Bundeswehrsoldaten in der Ukraine?

Die Bundeswehr verfügt über 13 Patriot-Systeme. Bei einer Stationierung in der Ukraine müssten aber wohl auch Bundeswehrsoldaten dort stationiert werden. Die Anwesenheit von Nato-Soldaten in der Ukraine wurde bisher von dem westlichen Verteidigungsbündnis immer vermieden, weil man nicht als Kriegspartei auftreten möchte. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums wies auf eine monatelange Ausbildungszeit bei diesen vernetzten Luftabwehrsystemen hin.

Mit Informationen von Reuters und dpa