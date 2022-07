Patriarch Kyrill verteidigt erneut Kreml-Kurs

"Viele lehnen sich heute gegen unser Vaterland auf; aber wir wissen, dass das Vaterland niemandem etwas Böses angetan hat", sagte der Moskauer Patriarch Kyrill I. laut Kirchenangaben bei einem Gottesdienst am Sonntag in Kaliningrad (Königsberg). Die Andersartigkeit Russlands errege Eifersucht, Neid und Empörung, "aber wir können uns nicht ändern", sagte das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt. Gott möge die Region Kaliningrad, das russische Volk und das ganze Land "vor jedem Feind und Schuft schützen", fuhr der 75-Jährige fort. Kyrill steht seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine hinter dem Kurs von Präsident Wladimir Putin.

Patriarch Kyrill: "Äußerst unfreundliche Haltung gegenüber Russland"

Bei seinem Besuch am Wochenende in der russischen Exklave Kaliningrad – zwischen Polen und Litauen an der Ostsee gelegen – traf er auch den Gouverneur der Region, Anton Alichanow. Ihm gegenüber betonte er die wichtige Rolle des Kaliningrader Gebietes: "In Anbetracht der Tatsache, dass die westlichen Länder aus verschiedenen, größtenteils rational nicht erklärbaren Gründen eine äußerst unfreundliche Haltung gegenüber Russland an den Tag legen, spielt das Kaliningrader Gebiet heute eine sehr wichtige Rolle." Aber nicht im politischen oder militärischen Sinne, so Kyrill: Kaliningrad sei ein "Außenposten im spirituellen Sinne". Im Gegensatz zu Westeuropa gebe es dort ein reges religiöses Leben.

Seit Monaten rechtfertigt der Patriarch Russlands Einmarsch in die Ukraine. Er schwor persönlich Soldatinnen und Soldaten auf den Kampf ein. Im Juni fror die britische Regierung deshalb Vermögenswerte Kyrills in Großbritannien ein und verhängte ein Einreiseverbot. EU-Sanktionen gegen den Moskauer Patriarchen waren am Widerstand der ungarischen Regierung von Viktor Orban gescheitert.

Papst Franziskus will vermitteln und erwägt Reise

Um in dem Konflikt zu vermitteln, will nun auch Papst Franziskus möglichst bald nach Russland und in die Ukraine reisen. Am Montag sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er darüber nachdenke, nach seiner Rückkehr aus Kanada Ende Juli in die Ukraine zu reisen. Zuvor wolle er in Russland versuchen "in irgendeiner Weise zu helfen".

Eine Reise des Papstes nach Russland und in die Ukraine wird schon länger diskutiert. Im Vatikan gibt es jedoch auch die Sorge, dass ein Papst-Besuch von russischer Seite instrumentalisiert werden könnte. Auch wenn eine persönliche Reise noch aussteht, sind der Papst und die Kriegsparteien miteinander im Austausch und Franziskus hofft weiter, "der Sache des Friedens zu dienen", so der Papst. Auch gegenüber Russlands sei die Tür offen, so Franziskus.

Mit Material von KNA und Reuters