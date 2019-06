Eine Operation ist an sich schon eine nervenaufreibende Angelegenheit. Doch seit in den vergangenen Jahren immer wieder Skandale, Rückrufaktionen und Probleme im Zusammenhang mit Implantaten aufgekommen sind, ist das Vertrauen bei Patientinnen und Patienten, die eine Prothese oder ein medizinisches Implantat benötigen, erschüttert.

Mehr Vertrauen und Sicherheit durch Implantate-Register

Jetzt will die Bundesregierung mit einem zentralen Implantate-Register für mehr Vertrauen und Sicherheit sorgen. Bei der Vorstellung seines Gesetzesentwurfs im April dieses Jahres sprach Gesundheitsminister Spahn von einem "wichtigen Schritt für mehr Patientensicherheit in Deutschland." Gerade im Fall von fehlerhaften Implantaten sei es durch das Register in Zukunft "möglich, im Zweifelsfall die Patientinnen und Patienten zu informieren und auch nachvollziehen zu können - was heute nicht möglich ist - wer tatsächlich ein solches Implantat im eigenen Körper hat".

Hüftprothese – eine der häufigsten Implantat-Operationen

Im Klinikum rechts der Isar in München gehören Operationen mit Implantaten für Professor Rüdiger von Eisenhart-Rothe zum Arbeitsalltag. In der Orthopädie gibt es bereits seit einigen Jahren ein Register, in dem alle implantierten Hüft- und Knie-Prothesen erfasst und beobachtet werden. Seit Jahren setzen sich Ärzte dafür ein, dass ein solches Register auch für andere Medizinbereiche kommt.

"Das Prothesenregister ist ein sehr effektives Mittel als Frühwarnsystem", erläutert der Orthopäde und Unfallchirurg. "Und es macht nur Sinn, wenn es verpflichtend und flächendeckend ist, so dass man wirklich nicht sagen kann: na ja, das ist kein gutes Ergebnis, das lassen wir weg. Alles muss verpflichtend gemeldet werden."

Ärzte und Patientenschutz begrüßen geplantes Implantate-Register

Genau wie viele Vertreter der Ärzteschaft begrüßen auch Patientenschützer im Grundsatz die Pläne der Regierung. Allerdings fordert das Aktionsbündnis Patientensicherheit in einer Stellungnahme Ergänzungen am Gesetzentwurf und mahnt: "Ohne Berücksichtigung dieser Elemente würden die legitimen Rechte von Ärzten und Patienten sowie ethischen Grundsätze einer sicheren Patientenversorgung unseres Erachtens verletzt." Insbesondere geht es den Patientenschützern darum, dass Patienten selbst die Möglichkeit erhalten, sich über die Erkenntnisse des Registers zu informieren. Das Aktionsbündnis fordert deshalb "aus Sicht der Patientensicherheit Einblick und umfassende Information über das Implantateregister für Ärzte und Patienten."

Industriesilikon: Der Skandal um Brustimplantate

Dass dem Thema heute so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, hat viel mit dem Skandal um Brustimplantate des französischen Herstellers PIP zu tun. Tausenden Frauen waren Implantate aus Industriesilikon eingepflanzt worden, der Fall PIP beschäftigte auch die Gerichte. Schnell wurde klar: Bei der Zulassung von Implantaten gibt es erhebliche Sicherheitslücken. Und weil eine zentrale Erfassung fehlte, wusste zunächst niemand genau, welche Patientinnen betroffen waren.

Jahre nach dem PIP-Skandal ist jetzt also auch die Politik tätig geworden und hat im April einen Gesetzentwurf für ein Implantateregister vorgelegt. Laut Bundesgesundheitsministerium soll das Register im ersten Schritt nur Orthopädische und Brust-Implantate umfassen, weitere Medizinbereiche sollen später folgen.

Nicht nur Brust, Hüfte und Knie – Implantate werden immer wichtiger

In der Kardiologie des Klinikums Großhadern werden neben Herzschrittmachern auch Herzklappen und andere Implantate eingesetzt. Prof. Jörg Hausleiter ist grundsätzlich für ein Zentralregister – wenn es richtig gemacht und nicht nur rückwirkend für die Bewältigung von Skandalen genutzt wird.

„Aus unserer Sicht ist ein Register dann sinnvoll, wenn wir nicht nur Daten sammeln, sondern wenn wir diese Daten dann auch für die Patientensicherheit im langfristigen Verlauf medizinisch und wissenschaftlich auswerten können“, erklärt der Kardiologe. „Das heißt wir wollen wissen, wenn wir zum Beispiel eine Herzklappe betrachten, ob diese Herzklappe nach fünf Jahren und nach zehn Jahren genauso gut funktioniert, wie bei der Implantation.“

Strengere Regeln bei der Zulassung von Implantaten

Neben dem Fehlen eines Zentralregisters waren in der Vergangenheit vor allem die Regeln bei der Zulassung von medizinischen Implantaten in der Kritik gestanden. Hier wurden die Regeln EU-weit bereits deutlich verschärft. "Die Zulassung ist sehr viel schwerer geworden", berichtet Prof. Rüdiger von Eisenhart-Rothe vom Klinikum rechts der Isar. "Es müssen beispielsweise auch Produkte, die sich schon seit Jahrzehnten im Markt etabliert haben, wieder neu zugelassen werden. Das ist natürlich ein enormer Aufwand."

Umstrittenes Äquivalenzprinzip

Besonders das umstrittene Äquivalenzprinzip war in der Folge des Brustimplantateskandals und der Berichterstattung über Missstände bei Implantaten kritisiert worden. Dieses Prinzip ermöglichte es, dass neue Produkte vereinfacht zugelassen werden konnten, wenn es bereits vergleichbare Medizinprodukte auf dem Markt gab. Kritiker bemängelten, dass dadurch neue Implantate nicht ausreichend durch medizinische Studien geprüft und abgesichert worden seien. Das ist heute anders, schreibt das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage des BR:

"Das Äquivalenzprinzip wurde stark eingeschränkt, d.h. Hersteller müssen eigene klinische Studien zu ihrem Produkt durchführen und können sich bei der Produktzulassung nicht mehr auf ein ähnliches Medizinprodukt eines anderen Herstellers berufen."

Zentralregister für Implantate startet Mitte 2021

Ab Mitte 2021 sollen Brust-, Hüft- und Knieimplantate in dem neuen Zentralregister erfasst werden. Dann muss sich zeigen, ob es wirklich gelingt, bei Skandalen und Rückrufaktionen den Patienten schneller und sicherer zu helfen, als in der Vergangenheit. Oder besser noch: Solche Probleme im Zusammenhang mit medizinischen Implantaten in der Zukunft zu vermeiden.