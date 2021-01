Passagierflugzeug in Indonesien verschollen

Die Maschine der Indonesischen Fluggesellschaft Sriwijaya war am Samstagnachmittag (Ortszeit) in Jakarta zu einem Inlandsflug nach Borneo gestartet. Kurz darauf haben die Fluglotsen den Kontakt zu dem Flugzeug mit 62 Menschen an Bord verloren. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Noch ist unklar, was passiert ist. Ein Absturz wird nicht ausgeschlossen.

Fischer vor Java wollen Flugzeugteile entdeckt haben

Rettungsteams sind im Meer vor der Insel Java auf der Suche nach der Boeing 737-500. Das teilte die indonesische Such- und Rettungsagentur mit. Es gebe Hinweise von Fischern, die Flugzeugteile im Meer gesehen haben sollen, man könne dies jedoch noch nicht selbst bestätigen, heißt es weiter.

Gut ein halbes Dutzend Kinder an Bord

Laut Berichten des Fernsehsenders Metro TV transportierte das Flugzeug 56 Passagiere, darunter sieben Kinder, und sechs Crew-Mitglieder. Wie Daten des schwedischen Internetdienstes Flightradar24 zeigen, verlor die Maschine etwa vier Minuten nach dem Abflug auf einer Höhe von etwa 3.300 Metern abrupt an Geschwindigkeit und Höhe. Die Spur verlor sich zunächst im Meer nördlich der Insel Java.