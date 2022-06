"Partygate"-Affäre: Johnson übersteht Misstrauensvotum

Boris Johnson, der britische Premierminister, bleibt weiter im Amt. Johnson überstand am späten Montagabend ein Misstrauensvotum unter den Abgeordneten seiner eigenen Partei. 211 stimmten für Johnson, 148 für dessen Rücktritt. Somit waren mehr als 40 Prozent der Abgeordneten gegen einen Verbleib Johnson' in dessen Amt.

Johnson steht innenpolitisch unter Druck, seit im Winter Stück für Stück ans Licht kam, dass in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street 10 exzessive Partys gefeiert wurden, während der Rest der Briten lange Corona-Lockdowns durchstehen musste und sich nicht von sterbenden Angehörigen verabschieden konnte.

Viele Abgeordnete dürften dennoch vor einer möglichen Abwahl zurückgeschreckt sein, weil es keinen klaren Kandidaten für die Nachfolge gibt. Die Tories müssten innerhalb kurzer Zeit einen neuen Chef wählen, der dann vermutlich als Premier auch bald eine Neuwahl einberufen hätte.

Rücktrittsanträge per Brief, E-Mail und WhatsApp

Erst am Montagmorgen hatte der Vorsitzende des sogenannten 1922-Komitees, Graham Brady bekanntgegeben, dass die notwendige Anzahl an Briefen von Tory-Abgeordnete für ein Misstrauensvotum - also mindestens 54 - eingegangen sei. Parteikreisen zufolge gingen die Aufforderungen zur Einberufung einer Misstrauensabstimmung per Brief, E-Mail und sogar per WhatsApp ein.

Immer wieder forderten Parteikollegen öffentlich, Johnson, der die Feierkultur duldete und teilweise sogar mitmachte, solle zurücktreten. Allerdings erreichte die Zahl der Kritiker bislang nie die notwendige Schwelle, um das Misstrauensvotum auszulösen - auch dann nicht, als Johnson für die Teilnahme an einer der Partys ein Strafgeld zahlen musste und damit zum ersten amtierenden Premier wurde, der erwiesenermaßen gegen das Gesetz verstoßen hat. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine brachte einige Kritiker zeitweise zu der Ansicht, es sei nicht die richtige Zeit für einen Führungswechsel.

Buhrufe könnten Fass zum überlaufen gebracht haben

Erst der kürzlich veröffentlichte Untersuchungsbericht der Spitzenbeamtin Sue Gray, der den Verantwortlichen in der Downing Street ein verheerendes Führungszeugnis ausstellte, ermutigte weitere Abgeordnete dazu, ihre Briefe an das zuständige "1922-Komitee" und dessen Vorsitzenden Brady zu schreiben.

Das Fass zum Überlaufen gebracht haben könnten auch Buhrufe aus den Reihen von Royal-Fans, die deutlich zu hören waren, als Johnson am Freitag mit seiner Frau Carrie zum Jubiläumsgottesdienst der Queen an der Londoner Kathedrale St. Paul's ankam. Zuvor hatte der britische "Guardian" über eine weitere Party in Anwesenheit Johnsons berichtet.