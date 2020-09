Party-Obergrenze und Bußgeld: Das sind die neuen Corona-Regeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf eine gemeinsame Linie im weiteren Kampf gegen Corona geeinigt. Merkel betonte nach der Schaltkonferenz mit den Länderchefs, das nun beschlossene Konzept erlaube es den Behörden, "regional, spezifisch und zielgenau zu agieren". Sie fügte an: "Ein Shutdown für das ganze Land muss unbedingt verhindert werden."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte, in einigen Regionen könnte die Coronavirus-Pandemie außer Kontrolle geraten. Deswegen seien konkrete Regeln nötig. Es sei wichtig, jetzt zu reagieren. Er gab die Formel aus, je höher die Zahl der Neuinfektionen sei, desto mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Feiernde.

Party-Obergrenze bei Feiern in öffentlichen Räumen

Konkret beschlossen wurde eine Obergrenze für Partys in Corona-Hotspots: In öffentlichen oder angemieteten Räumen wird die Teilnehmerzahl auf maximal 50 beschränkt, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten. Ab der kritischen Schwelle von 50 gilt eine Begrenzung auf 25 Personen.

Für Feiern in privaten Räumen gibt es keine verpflichtende Beschränkung, wie dies der Bund vorgeschlagen hatte. Hier gab es Widerstand bei einigen Länderchefs. Im Beschluss von Bund und Ländern heißt es aber, eine Begrenzung werde "dringlich empfohlen" - und zwar bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 auf maximal 25 Teilnehmer. Und wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt, sollten es nur zehn Teilnehmer sein. Merkel betonte, es handele sich um Empfehlungen, Kontrollen in Privaträumen solle es nicht geben.

Strafen bei falschen Angaben in Lokalen und Ausschankverbote

Viele haben die Corona-Besucherlisten in Restaurants bisher nicht ganz ernstgenommen - damit soll nun Schluss sein: Die Einigung von Bund und Ländern sieht vor, dass es für falsche Personenangaben in Gaststätten oder Restaurants ein Mindestbußgeld von 50 Euro geben soll. Zahlen sollen die Gäste, nicht die Wirte. Restaurantbetreiber sollen aber prüfen, ob die Angaben plausibel sind. Die Daten sind wichtig, denn sie werden zur Nachverfolgung möglicher Kontakte zu Infizierten gesammelt. Falsche Angaben seien kein "Kavaliersdelikt", erklärte Merkel.

Zudem heißt es im Beschluss: Wo die Infektionszahlen ansteigen, sollen regional "zeitlich eingegrenzte Ausschankverbote für Alkohol" erlassen werden, um Ansteckungen in der Gastronomie einzudämmen.

Merkel will Schulschließungen vermeiden

"Wir haben viel gelernt und sind auch gut durch den Sommer gekommen", sagte Merkel. Nun stiegen die Zahlen der Neuinfektionen aber wieder an, was mit Blick auf Herbst und Winter beunruhigend sei. Oberstes Ziel der Bundesregierung sei es, die Wirtschaft am Laufen und Schulen und Kitas offenzuhalten.

Komplette Schulschließungen sollen künftig vermieden werden, betonte Merkel. Schulen und Kitas wolle man "unbedingt betreiben". Es brauche aber eine Teststrategie für Lehrer und Kinder "und ein bestimmtes Verhalten, wenn ein Infektionsfall auftritt." Eine ganze Schule solle nicht geschlossen werden.