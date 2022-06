Parteitage stimmen für schwarz-grünen Koalitionsvertrag in NRW

Sechs Wochen nach der Landtagswahl haben CDU und Grüne den Weg frei gemacht für die erste schwarz-grüne Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Nach dem Parteitag der CDU in Bonn stimmten jetzt auch die Delegierten der Grünen in Bielefeld mit großer Mehrheit für die Annahme des ausgehandelten Koalitionsvertrags.

Kritik kommt zum Beispiel von der Grünen Jugend

Die Annahme des Vertrags wurde beim CDU-Parteitag in Bonn in einer offenen Abstimmung per Handzeichen beschlossen. Vier von 580 anwesenden Delegierten stimmten gegen die Annahme.

Beim Parteitag der Grünen in Bielefeld votierten 216 Delegierte mit Ja, 30 mit Nein und acht enthielten sich bei der Abstimmung über den "Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen". Der Abstimmung beim Grünen-Parteitag gingen lange Diskussionen voraus. Kritisch steht dem Koalitionsvertrag auch die Grüne Jugend gegenüber: Der Vertrag enthalte zu wenig Maßnahmen für mehr soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz, heißt es hier. Hendrik Wüst und die Landeschefin der Grünen, Mona Neubaur, hatten den Koalitionsvertrag innerhalb von dreieinhalb Wochen nach der Wahl ausgehandelt.

Wiederwahl von Hendrik Wüst wahrscheinlich

Am kommenden Dienstag dürfte somit mit hoher Wahrscheinlichkeit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), bislang Chef einer schwarz-gelben Regierungskoalition, wiedergewählt werden. Davor, am Montag, soll zunächst der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Danach, am Mittwoch, soll dann das gesamte neue Landeskabinett der Öffentlichkeit vorgestellt und im Landtag vereidigt werden. Der Koalitionsvertrag sieht acht Ministerien für die CDU vor, vier für die Grünen. Grünen-Chefin Neubaur soll Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie werden.

Die CDU war am Mitte Mai mit 35,7 Prozent als klare Wahlsiegerin aus der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland hervorgegangen. Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2017 auf 18,2 Prozent fast verdreifachen und landeten hinter der abgestürzten SPD (26,7) auf dem dritten Platz. Die Liberalen hatten ihr Wahlergebnis auf 5,9 Prozent halbiert. Schwarz-Gelb konnte daher nicht weiter regieren.