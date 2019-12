Parteitag: SPD-Linke Mattheis fordert Entscheidung über GroKo

Die Entscheidung, in der Großen Koalition zu bleiben oder sie zu verlassen, machte Hilde Mattheis "an Inhalten fest". Die SPD-Linke, zu denen sie gehört, könne derzeit keine "klaren roten Linien" erkennen, sagte sie im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Die Wahl von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zum neuen Spitzenduo sei ein "klares Votum gegen ein "Weiter so" gewesen“, so Mattheis. Auf dem Parteitag sollen sie als Vorsitzende bestätigt werden.

Hohe Erwartungen an das Duo

Mattheis wünsche sich auf dem bevorstehenden Parteitag eine "offene Diskussion ohne Schaum vor dem Mund". In den letzten Tagen rang die SPD hart um einen Kompromiss. Die Entscheidung über einen Verbleib in der Großen Koalition solle aber nicht weiter hinausgezögert werden. Es sei auch entscheidend, wie man sich gegenüber der Union zur "Schwarzen Null" stelle und wie sich die Flüchtlingspolitik gestalte. Mattheis ließ durchblicken, dass sie einen Verbleib in der Großen Koalition skeptisch sieht:

Dieses Hängen und Würgen wird dann nicht aufhören. Ich fürchte, dass wir in den zwei Jahren in der GroKo weiter an Profil verlieren statt zu gewinnen. Dieses Hin und Her, das Verwischen von eigenen Positionen, hat uns in den letzten zwei Jahren nicht gut getan. Erneuerung ist das Gebot der Stunde.

Zur Kandidatur des Juso-Chefs Kevin Kühnert sagte Mattheis, sie finde es zum einen gut, dass er Verantwortung übernehmen möchte, hätte sich aber auch gewünscht, dass er bei der Klarheit seiner Aussage geblieben wäre.