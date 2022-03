Parteien diskutieren über Bundeswehr-Sondervermögen

Die Bundesregierung plant die Schaffung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Diese 100 Milliarden gehen "ausschließlich" an die Bundeswehr, sagt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit Nachdruck. Das werde auch genauso im Grundgesetz festgeschrieben, "damit sich eben nicht in irgendeiner Form Interpretationsspielräume eröffnen", betont die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.

Grüne fordert Geld für Krisenprävention

So eindeutig wie ihre Koalitionskollegin sieht die Verteidigungsexpertin der Grünen, Agnieszka Brugger, die Verwendung der 100 Milliarden nicht geklärt. "Sicherheit ist eben auch mehr als nur Militär", sagt sie und fordert deshalb mehr Geld für die zivile Krisenprävention, den Katastrophenschutz, aber auch für die Entwicklungshilfe und für das Auswärtige Amt. All das müsse miteinander diskutiert werden, sagt Brugger.

Die Grünen-Politikerin plädiert für einen "erweiterten Sicherheitsbegriff", der auch die von ihr genannten Aspekte miteinschließt. Dabei lässt Brugger offen, ob sie für diese weiter gefasste Sicherheit ein Stück vom 100 Milliarden Euro Kuchen verwenden will, oder zusätzliches Geld fordert. Die Koalition berate derzeit über die konkrete Ausgestaltung des Sondervermögens, sagt Brugger lediglich.

CSU: Vorräte für Ersatzteile und Munition anlegen

Wofür aus Sicht der CSU als erstes Geld aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen ausgegeben werden soll, skizziert die Partei in einem Positionspapier, aus dem Auszüge bereits gestern bekannt wurden. Sie will Drohnen bewaffnen, den Eurofighter weiterentwickeln, den Helikopterbereich stärken und das Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS) beschaffen.

Darüber hinaus fordert CSU-Chef Markus Söder Sofortmaßnahmen, um die "erheblichen Mängel bei Munition und den ganzen Nachschubfragen zu lösen". Mehr Geld, um Vorräte für Ersatzteile und Munition anzulegen, sieht auch Florian Hahn, Verteidigungsexperte der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, als eine Priorität: "Was hilft uns ein Verteidigungssystem, wenn wir dafür keine Munition haben, in ausreichendem Maße?", fragt der Oppositionspolitiker.

Hahn fordert moderne Luftverteidigung

Hahn fordert darüber hinaus, die Luftverteidigung neu aufzustellen. Die russische Föderation habe massiv aufgerüstet: "Königsberg ist voll mit Raketen, die auch Berlin erreichen können", sagt Hahn. Mit Königsberg meint Hahn das russische Kaliningrad, das 1946 umbenannt wurde.

Die russische Provinz liegt an der Ostsee zwischen Polen und Litauen. Den dort stationierten neuen Raketengenerationen sei Deutschland schutzlos ausgeliefert, befürchtet der CSU-Politiker. Zum Schutz brauche die Bundesrepublik eine sogenannte bodengebundene Luftverteidigung.

Lambrecht: Ausrüsten nicht Aufrüsten

Die Liste an Großprojekten für neue Flugzeuge, Drohnen, Panzer ist lang. Erste Priorität bei vielen Parteien ist aber, die Soldatinnen und Soldaten angemessen auszustatten. Nicht nur im Einsatz, sondern auch in der Vorbereitung auf mögliche Einsätze, also im Training, betont Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Dabei geht es um passende Kleidung, um genug Munition, um Schutzwesten und Funkgeräte.

Mehr Ausrüstung der Bundeswehr als Aufrüstung - das betont Verteidigungsministerin Christine Lambrecht immer wieder. Es gehe nicht um ein Hochrüsten, sondern darum, das zur Verfügung zu stellen, was dringend erforderlich ist, sagt die SPD-Politikerin.

Auch das Beschaffungsamt steht im Fokus

In einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses wird am späten Nachmittag im Bundestag darüber diskutiert, wofür die 100 Milliarden Euro Sondervermögen verwendet werden sollen. Dabei könnte auch die Behörde, die für den Einkauf zuständig ist, ins Visier geraten: Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, das oft als Beschaffungsamt bezeichnet wird.

Die Beschaffung müsse viel effektiver werden, sagt Ministerin Lambrecht. Ausschreibungen dürften zum Beispiel nicht mehr so lange dauern. Lambrecht will außerdem die Grenze anheben, bis zu der Projekte schnell entschieden werden können – von 1.000 Euro auf 5.000 Euro.