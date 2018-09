Parteichefs von Union und SPD bestimmen über Zukunft von Maaßen

Union und SPD beraten am Nachmittag über die Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Noch ist offenbar völlig offen, wie die Runde am Ende entscheiden wird. Ein Medienbericht, wonach Bundeskanzlerin Merkel schon beschlossen hat, Maaßen zu entlassen, ist bislang nicht bestätigt.

Die SPD fordert, dass der Chef des Verfassungsschutzes wegen seiner Äußerungen in einem Zeitungsinterview zu den Vorkommnissen in Chemnitz gehen muss. Wesentliche Teile von CDU und CSU verteidigten Maaßen bislang allerdings. Auch wenn etliche Politiker das Interview als missglückt betrachten.

Union hält an Maaßen fest

So sagte der CDU-Sicherheitspolitiker Patrick Sensburg im Morgenmagazin von ARD und ZDF, er persönlich sehe keinen Grund, für einen Rücktritt von Maaßen. Dieser habe in den vergangenen Jahren eine "exzellente" fachliche Arbeit geleistet. Allerdings:

"Wenn der SPD das Vertrauen fehlt, haben wir natürlich ein Problem." Patrick Sensburg, CDU

Auch CSU-Chef Seehofer will Maaßen weiter unterstützen. Er betonte gestern Abend in Regensburg allerdings vor allem, dass es heute eine Entscheidung geben werde.

SPD geschlossen gegen Maaßen

Die SPD ist offenbar dagegen fest entschlossen, das Ende von Maaßens Amtszeit erzwingen zu können. In Hof sagte SPD-Generalsekretär Klingbeil am Vormittag dem Bayerischen Rundfunk :

„Wenn jemand Stichwort-Geber für rechte Verschwörungstheoretiker wird und dann in den parlamentarischen Gremien keine Belege dafür liefern kann, ist er nicht mehr haltbar. Und ich bin mir recht sicher, daß am Ende auch die Kanzlerin und Herr Seehofer von diesen Argumenten überzeugt sein werden“, Lars Klingbeil, SPD

Auch bei der Opposition hat Maaßen wenig Freunde

Auch bei der FDP gibt es deutliche Kritik an Maaßen. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP Marco Buschmann sagte heute im SWR, Maaßen habe viel Freude an Öffentlichkeitsarbeit, der Verfassungsschutz benötige aber einen Chef, der dafür sorge, dass die Behörde effektiv und reibungslos arbeiten könne. Die FDP fordere deshalb dessen Ablösung.

Kritik äußerten auch die Grünen. Sie wünschen sich dabei sogar einen völlig neuen Typ von Behördenleiter. Die Innenpolitikerin Irene Mihalic sagte heute, ein Nachfolger dürfe nicht für ein „Mehr vom Gleichen“ stehen. Die neue Amtsleitung müsse Vertrauen wiederherstellen sowie die schwelenden Konflikte zwischen Landesämtern und dem Bundesamt befrieden. Und auch Mihalic fordert ein Ende der Amtszeit von Maaßen.

„Es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Koalition aus CDU, CSU und SPD es noch nicht einmal schafft, die personellen Konsequenzen aus der gegenwärtigen Vertrauenskrise rund um den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu ziehen.“ Irene Mihalic, Die Grünen

Fehler nicht nur nach Chemnitz

Maaßen steht in der Kritik, weil er in einem Interview gesagt hatte, er sehe keine belastbaren Informationen für Hetzjagden bei den Ausschreitungen in Chemnitz. Zudem hatte er die Authentizität eines im Internet kursierenden Videos dazu in Zweifel gezogen. Maaßen werden aber auch Treffen mit AfD-Politikern zur Last gelegt, bei denen er offenbar noch nicht veröffentlichte Erkenntnisse preisgab.