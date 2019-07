Parlamentswahl in Griechenland - Machtwechsel erwartet

Griechenland wählt heute ein neues Parlament. Alle Umfragen deuten auf einen Machtwechsel hin: Mit einem Sieg des amtierenden linken Regierungschefs Alexis Tsipras und seiner Syriza-Partei rechnet keiner der Demoskopen. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis. "Heute nehmen die Griechinnen und Griechen ihre Zukunft in die eigene Hand. Morgen wird ein besserer Tag für unser Land sein", sagte Mitsotakis nach der Stimmabgabe im Staatsfernsehen (ERT).

Niedrigere Steuern, Reformen für Unternehmen

Der 51-jährige Mitsotakis hatte im Wahlkampf versprochen, die Steuern zu senken, die Ministerpräsident Alexis Tsipras auf Drängen der Gläubiger erhöht hatte. Dagegen will er die ebenfalls durchgesetzten unternehmerfreundlichen Reformen noch weiter treiben.

Tsipras spricht von "entscheidender Schlacht"

Tsipras hatte die Parlamentswahl vorgezogen, nachdem die Konservativen bei der Europawahl im Mai fast zehn Prozent mehr Stimmenanteil als Syriza bekommen hatte. Tsipras versuchte bis zuletzt, den Trend umzukehren. "Es ist eine entscheidende Schlacht, wir kämpfen mit Optimismus, wir kämpfen mit Entschlossenheit bis zu letzten Minute", sagte er nach seiner Stimmabgabe in Athen. Insbesondere junge Wähler rief er auf, sich an der Wahl zu beteiligen und die "wichtige Entscheidung" über ihr Leben und ihre Zukunft nicht anderen zu überlassen. Das Wahlalter ist gesenkt worden, erstmals sind auch 16-Jährige stimmberechtigt, sofern sie noch in diesem Jahr 17 werden.