Parlamentswahl: Frankreich begibt sich auf unbekanntes Terrain

Der Sonntagabend lässt sich für Emmanuel Macron und seine Mitstreiter mit einem einzigen Wort zusammenfassen: Desaster. Vor fünf Jahren holte La République en Marche (LREM) noch eine satte Mehrheit und war auf niemanden angewiesen. Es war ein Erdrutschsieg, der für den Präsidenten bedeutete, dass er relativ ungehindert durchregieren konnte. Dieses Mal war alles anders.

Zum Artikel: Macron verfehlt bei Parlamentswahl absolute Mehrheit

Französisches Wahlsystem auf Effizienz ausgerichtet

Bei diesen Wahlen schloss sich LREM wieder mit der Zentrumspartei MoDem und der vom ehemaligen Premierminister Édouard Philippe gegründeten Mitte-Rechts-Partei Horizons in einem Block zusammen, dem "Bloc Ensemble". Nach einer relativ engen Präsidentschaftswahl im April, in der deutlich wurde, wie sehr Macron das Land polarisiert, gab sich der junge Überflieger zunächst geläutert. Er habe verstanden und wolle auf diejenigen, die extreme Parteien gewählt haben, zugehen. Dafür brauche er eine Mehrheit im Parlament. Häufig gewährt das französische Wahlvolk diese auch seinem Präsidenten, selbst wenn er umstritten ist.

Das französische Wahlsystem ist auf Effizienz ausgerichtet. In den 577 Wahlkreisen wird in zwei Runden der Kandidat ins Parlament gewählt, der in der Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann. Das führt dazu, dass kleinere und extreme Parteien meist in die Röhre schauen. Denn wenn beispielsweise eine Kandidatin des extrem rechten Rassemblement National in der ersten Runde vorne lag, zogen häufig die schlechter platzierten Parteien, egal ob Konservative oder Sozialisten, ihren Kandidaten ab und riefen dazu auf, den aussichtsreichsten Kandidaten des sogenannten "Front Républicain" zu wählen – ähnlich wird hier in Deutschland bei Kommunalwahlen verfahren, wenn ein AfD-Politiker in der Stichwahl steht.

Macron nun auf Verbündete angewiesen

Dieses Mal holte der "Bloc Ensemble", also die Macron unterstützenden Parteien, ein enttäuschendes Ergebnis. Nur 247 Abgeordnete des Bündnisses werden ins Parlament einziehen, weit entfernt von der absoluten Mehrheit, für die 289 Abgeordnete nötig wären. Drei frisch ernannte Regierungsmitglieder konnten ihren Wahlkreis nicht gewinnen. Wichtige Weggefährten des Präsidenten wie Parlamentspräsident Richard Ferrand oder Ex-Innenminister Christophe Castaner verloren ihre Wahlen. Auch die neue Premierministerin Élisabeth Borne setzte sich im Calvados nur knapp durch. Für viele Gesetze muss Macron nun Alliierte suchen. Nur: So leicht findet sich da niemand, der mit ihm zusammenarbeiten möchte.

Am ehesten würden sich die konservativen Républicains anbieten, die zwar ein deutlich schlechteres Ergebnis erreichten als noch vor fünf Jahren, mit 64 Abgeordneten allerdings für die Mehrheit sorgen könnten. Nur wäre das ein ziemlich deutscher Blick auf die französische Politik. Frankreichs System ist ausgelegt auf klare Konfrontationen mit klaren Mehrheiten. Kompromisse oder gar Koalitionen wie in der Bundesrepublik gehören nicht wirklich zu seiner DNA. Der Vorsitzende der Républicains, Christian Jacob, kündigte am Wahlabend an, seine Partei werde in der Opposition verweilen. Jacob wird sich zwar schon bald vom Vorsitz zurückziehen, doch seine Haltung scheint unter den meisten seiner Parteifreunde geteilt zu werden.

Wie unberechenbar ist der Altlinke Jean-Luc Mélenchon?

Dann wäre da die Linkskoalition Nupes, eine strategische Meisterleistung des Altlinken Jean-Luc Mélenchon. Entgegen vieler Erwartungen, weil es etwa große Meinungsverschiedenheiten in der Europa- und Außenpolitik gibt, schaffte er ein Bündnis zwischen seinem eigenen "Unbeugsamen Frankreich", den Kommunisten, Grünen und dem Großteil der Sozialisten. 142 Abgeordnete ziehen für diese Koalition in die Nationalversammlung ein, wobei noch offen bleibt, wie eng diese zusammenarbeiten werden. Mélenchon trat im Wahlkampf als der große Gegner Macrons auf, prangerte dessen Arroganz und Festhalten am Kapitalismus an. Es ist nur schwer vorstellbar, dass es hier auch nur irgendwo einen gemeinsamen Nenner geben könnte. Mélenchon hat sich auf Fundamentalopposition eingestellt und behauptete am Abend sogar, Macron würde sich nun auf Marine Le Pen zubewegen.

Die langjährige Vorsitzende des Rassemblement National kündigte nun an, dass sie den Parteivorsitz nun endgültig abgeben werde, um sich auf ihre Arbeit in der Nationalversammlung zu konzentrieren. In den vergangenen Monaten hatte sie ihre Parteipräsidentschaft interimsweise an den erst 26-jährigen Jordan Bardella abgegeben. Le Pen ist die große Gewinnerin der Parlamentswahlen. 2017 gewann der (damals noch) Front National gerade einmal acht Wahlkreise. Nun wird Le Pen einer Fraktion mit insgesamt 89 Abgeordneten vorsitzen. Das hat auch damit zu tun, dass sich der Macron unterstützende "Bloc Ensemble" in vielen Wahlkreisen nicht dazu entschied, Wahlempfehlungen für linke Nupes-Kandidaten auszusprechen. Le Pen hat nun fast fünf Jahre um als bedeutende Oppositionspolitikerin ihre nächste Präsidentschaftskandidatur vorzubereiten. In einer besseren Ausgangslage war sie noch nie.

Lehren aus der Wahl

Und so stellt sich tatsächlich die Frage, wie nun künftig in der Nationalversammlung Politik gemacht wird. Es wird sicherlich kontroverser, hektischer und eine kompliziertere Aufgabe für die Mehrheitsführer. In der vergangenen Legislaturperiode wurde häufig beklagt, dass Gesetzestexte erst auf dem letzten Drücker an die Oppositionsparteien verschickt und Untersuchungsausschüsse wenig zielführend gestaltet worden seien. Wird Frankreich nun unregierbar? Dafür hat der Präsident eine zu herausgehobene Stellung, allerdings wird es nun wesentlich schwieriger für Macron, Gesetzesvorhaben wie die Rente mit 65 durchzusetzen.

Frankreich, das schreibt die Zeitung "Le Monde", betritt unbekanntes Terrain. Aber vielleicht ist es nach Jahrzehnten der brutalsten gegenseitigen Konfrontation auch mal nötig neu zu lernen, sein Gegenüber zu respektieren und mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch wenn dies bei nicht nur lautstarken, sondern auch mächtigen Extremen manchmal etwas schwerfallen dürfte.