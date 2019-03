Parlamentspräsident erlaubt drittes Votum über Brexit-Deal

Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat die von der Regierung geplante erneute Abstimmung über das EU-Austrittsabkommen zugelassen. Bercow teilte am Donnerstag in London mit, die Vorlage der Regierung sei neu und unterscheide sich "substanziell" von den vorhergehenden Anträgen.

Damit kann das Unterhaus an diesem Freitag erneut über den Brexit-Vertrag beraten und abstimmen, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Premierministerin Theresa May hatte ihren Rücktritt angeboten, sollte das Parlament doch noch zustimmen.

Vorgabe des Parlamentspräsidenten erfüllt

Der Unterhaus-Vorsitzende hatte zuvor unter Berufung auf eine mehrere hundert Jahre alte Parlamentsregel erklärt, die Regierung könne nicht mehrfach über ein- und denselben Antrag abstimmen lassen. Er würde nur eine dritte Abstimmung zulassen, wenn der Antrag grundlegend anders sei.

Die Regierung erfüllte diese Vorgabe damit, dass sie diesmal nur den Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der EU zur Abstimmung stellt, nicht aber die politische Erklärung, die Teil des Brexit-Abkommens ist.

EU geht mehr denn je von "No Deal"-Brexit aus

EU-Diplomaten und -Vertreter sprechen unterdessen hinter vorgehaltener Hand davon, dass ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen inzwischen wahrscheinlicher denn je ist. "Man wird sich zunehmend bewusst, dass ein 'No Deal' immer wahrscheinlicher wird", sagt ein hochrangiger Diplomat in Brüssel laut der Nachrichtenagentur Reuters.