Parlamentarischer Schnelltest für Minister Spahn

Kostenlose Corona-Tests für jedermann, durchgeführt in der Apotheke und das ohne Terminvereinbarung. Das Ergebnis bekommt man unkompliziert aufs Handy. So ist es bereits seit Ende vergangenen Jahres in Frankreich Praxis. Auch PCR-Tests sind dort kostenlos zu erhalten. Und so ähnlich hatte sich das wohl auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die kostenlosen Corona-Schnelltests in Deutschland vorgestellt. Ein Datum hatte er ebenfalls bereits genannt: Am 1. März sollte es soweit sein.

"Konzept aus einem Guss"

Doch daraus wird nichts. Offiziell heißt es, man wolle die Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche abwarten und "ein Konzept aus einem Guss" entwickeln, "wie wir Testen und Öffnen miteinander kombinieren", so die Erklärung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), weshalb das Corona-Kabinett am Montag den 1. März als Start für die kostenlosen Antigen-Schnelltests gekippt hat.