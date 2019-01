Parlament spricht Tsipras Vertrauen aus

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat die Vertrauensabstimmung im griechischen Parlament gewonnen. 151 Abgeordnete votierten bei der namentlichen Abstimmung für ihn, darunter auch sechs Abgeordnete, die nicht seiner eigenen Syriza-Partei angehören.

Damit kann Tsipras auch ohne seinen Koalitionspartner, der Partei Unabhängige Griechen (Anel), weiterregieren und bei weiteren Abstimmungen auf eine Mehrheit im Parlament bauen.

Rücktritt aus Protest gegen Mazedonien-Kompromiss

Am Sonntag war die Koalition mit den Unabhängigen Griechen nach dem Rücktritt des Verteidigungsministers Panos Kammenos auseinandergebrochen. Er ist Anel-Parteichef und gab sein Amt aus Protest gegen den Namenskompromiss mit Mazedonien zurück. Diesen Kompromiss hatte die Tsipras-Regierung gemeinsam mit der sozialdemokratischen Regierung in Skopje ausgehandelt. Es wird nun erwartet, dass der Vertrag über die Namensänderung des südlichen Balkanlandes im griechischen Parlament ebenfalls eine Mehrheit bekommt.

Am vergangenen Freitag hatte das Parlament in Skopje endgültig für diesen Vertrag gestimmt. Er sieht vor, dass das nördliche Nachbarland Griechenlands künftig "Republik Nord-Mazedonien" heißen wird - und dass Griechenland nicht mehr wie in den vergangenen Jahren einen EU- und NATO-Beitritt des Landes blockiert.