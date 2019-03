EU bedauert britisches Nein zum Brexit-Deal

Dass die britische Regierung es nicht geschafft hat, eine Mehrheit für das im November ausgehandelte Austrittsabkommen zu erreichen, bezeichneten Sprecher von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstagabend als enttäuschend. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts deutlich.

Die EU habe alles Erdenkliche für eine Einigung getan. "Wenn es eine Lösung für die derzeitige Blockade gibt, dann kann sie nur in London gefunden werden", hieß es weiter. Auch EU-Verhandlungsführer Michel Barnier schrieb auf Twitter, das Brexit-Problem könne nur in Großbritannien gelöst werden.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte: "Dieses erneute negative Parlamentsvotum bringt uns schon gefährlich nahe an das Brexit-Datum, ohne ein ordentlich vorbereitetes Austrittsszenario fertig zu haben." Großbritannien will nach bisherigem Stand die EU am 29. März verlassen. Bei einem Brexit ohne Vertrag werden erhebliche wirtschaftliche Folgen für beide Seiten befürchtet

Auch May bedauert Entscheidung

Auch Premierministerin May sagte im Anschluss, dass sie das Ergebnis bedauere. Die beste Lösung für den Austritt aus der EU wäre eine geregelte und geordnete Situation gewesen, so May. Jetzt werde sie - wie angekündigt - das Parlament morgen darüber abstimmen lassen, ob es einen ungeregelten Brexit verhindern will. Dabei will May den Abgeordneten nicht vorschreiben, wie sie votieren sollen. Sollte auch das abgelehnt werden, sollen die Abgeordneten dann übermorgen über eine Verschiebung abstimmen.

Corbyn erklärt Mays Brexit-Vertrag für "tot"

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbin hat das Abkommen nach der erneuten Ablehnung des Brexit-Vertrags durch das Unterhaus in London für "tot" erklärt. "Ihr Vertrag, ihr Vorschlag, jener der Premierministerin, ist eindeutig tot", sagte Corbyn am Dienstagabend. Der Chef der Labour-Partei hatte zuvor zu einer Zurückweisung des von Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Vertrags aufgerufen.