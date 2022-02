Über hundert Festnahmen bei "Freiheitskonvois" in Paris

Trotz Verbots der Polizeipräfektur von Paris gelang es französischen Gegnern der Corona-Maßnahmen, mit mehr als hundert Fahrzeugen auf die Champs-Elysées zu fahren. Die gesamte Hauptstadt konnten sie jedoch nicht lahmlegen. Der verbotene Protest wurde von der Polizei unter Einsatz von Tränengas aufgelöst.

Am Samstag hatte die Polizei fast 100 Menschen festgenommen. An diesem Sonntag ist sie weiterhin im Einsatz, um eine Blockade der Stadt durch die selbsternannten "Freiheitskonvois" zu verhindern.

Protestkorsos in den Niederlanden und Österreich

Auch in anderen europäischen Städten haben sich Demonstrationen nach dem Vorbild der kanadischen Lkw-Fahrer gebildet, die sich gegen die Impfpflicht beim Übertritt der Grenze zu den USA wehren. Im niederländischen Den Haag blockierten am Samstag hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen die Innenstadt und den berühmten Binnenhof, in dem unter anderem das niederländische Parlament seinen Sitz hat. Die Protestteilnehmer lösten die Blockade nach einem von der Polizei gesetzten Ultimatum auf.

In Österreich zogen tausende Gegner der Corona-Beschränkungen am Freitag trotz eines Verbots mit einem Autokorso durch Wien. Die Polizei hatte die Veranstaltung laut der Nachrichtenagentur APA wegen der Abgas- und Lärmbelastung, aber auch aus Angst vor einer Totalblockade des Verkehrs nicht zugelassen. Gegen die Teilnehmenden wurden mehr als 1.600 Strafanzeigen gestellt.

Protestcamp in Neuseeland

Auch in Neuseeland sorgen Proteste von Impfpflicht-Gegnern für Unruhe. Seit Tagen harren zahlreiche Menschen in einem Protestcamp vor dem Parlamentsgebäude in Wellington aus. Die Zahl der Teilnehmenden wuchs bis Freitag von ursprünglich 250 auf rund 1.500 Menschen.

Zuvor hatte die Polizei erfolglos versucht, das Camp aufzulösen und war mit Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen. Mehr als 120 Menschen wurden festgenommen.

Washington weist Trucker in die Schranken

In den USA haben Unterstützer der kanadischen Protestbewegung in den Onlinenetzwerken einen "Volkskonvoi" von Truckern und "allen freiheitsliebenden Amerikanern" angekündigt. Das Weiße Haus hat bereits angekündigt, "alle notwendigen Schritte" zu unternehmen, um eine Störung des Handels und des Verkehrs zu verhindern.

Unterstützung erhalten die Demonstranten von Milliardär Elon Musk und führenden konservativen Politikern wie Ex-Präsident Donald Trump und dem texanischen Senator Ted Cruz, der sie als "Helden" und "Patrioten" bezeichnete.