Paris testet Flugtaxis für die Olympischen Spiele 2024

In Paris haben erste Tests mit einem Flugtaxi begonnen, das während der Olympischen Spiele 2024 zum Einsatz kommen soll. Auf dem Flugplatz Pontoise nahe der Hauptstadt werden noch bis Freitag Messungen mit dem Fluggerät der deutschen Firma Volocopter vorgenommen.

Lärmschutzexperten nehmen Messungen vor

Zunächst werden in Zusammenarbeit mit der Zivilluftfahrtbehörde und Lärmschutzexperten Lärm und Vibrationen gemessen. Das teilten die für das Projekt zuständigen städtischen Verkehrsbetriebe RATP mit. Anders als ein Hubschrauber mit einem oder zwei Rotoren verfügt das Flugtaxi über rund ein Dutzend elektrisch angetriebener kleiner Rotoren an der Oberseite. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte ein dreiminütiger, ferngesteuerter Testflug stattgefunden. Das Fluggerät absolvierte nach Unternehmensangaben in 30 Metern Höhe zwei Mal eine 500 Meter lange Strecke mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 Stundenkilometern entlang des Flugplatzes Le Bourget.

Zubringer zu olympischen Sportstätten

Flugtaxis könnten etwa während der Olympischen Spiele in Paris die Flughäfen der Stadt mit einigen Sportstätten verbinden. Schon ohne eine Großereignis stockt der Verkehr häufig in der französischen Hauptstadt. Während den Olympischen Spielen könnte das zum Problem werden. Bis die Flugtaxis den Probebetrieb aufnehmen können und Flüge mit Passagieren möglich sind, sind allerdings noch Zulassungen erforderlich. Das Flugtaxi-Startup Volocopter mit Sitz in Bruchsal bei Karlsruhe plant seine elektrischen Flugtaxis außer im Großraum Paris auch in Singapur anzubieten.