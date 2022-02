Mit Messer bewaffneter Mann stirbt in Paris nach Polizeischüssen

Ein Mann, der am Pariser Gare du Nord mit einem Messer Polizisten bedroht hatte, ist von der Polizei erschossen worden. Zwei Beamte hätten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch gemacht, als der Mann mit dem Messer auf sie zugekommen sei, hieß es am Montagvormittag aus Polizeikreisen. Die Polizisten seien unverletzt. Die Klinge des Messers sei etwa 30 Zentimeter lang gewesen, so die Polizei. Auf ihr sei der Schriftzug "ACAB" zu lesen gewesen, was im Englischen für "All Cops are Bastards" steht.

Verkehrs-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari sagte dem Radiosender RMC, der Angreifer sei der Polizei offenbar bekannt gewesen, "weil er sich öfter im Bahnhof herumtrieb". Der Gare du Nord ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der französischen Hauptstadt und der meist frequentierte Bahnhof des Landes.

Polizei: "Gefahr abgewendet"

Zuvor hatte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter mitgeteilt, der Vorfall habe sich gegen 7.00 Uhr ereignet. Die Beamten hätten von der Waffe Gebrauch gemacht und so "die Gefahr für sich und die Reisenden abgewendet". Auf sozialen Medien hatten Nutzer Aufnahmen des Vorfalls veröffentlicht. So zeigt etwa ein kurzer Videoausschnitt bewaffnete uniformierte Männer, bevor Schüsse zu hören sind.