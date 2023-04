Paris: Jetzt geht es um die Zukunft der E-Scooter

Paris war eine der ersten Städte in Europa, in denen E-Roller zum Verleih angeboten wurden. An diesem Sonntag könnte Paris auch die erste Metropole sein, die Leihroller aufgrund eines Volksentscheids wieder verbietet. Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat alle Einwohnerinnen und Einwohner, die auf Wahllisten eingetragen sind, zu einer Abstimmung über die besonders bei jungen Menschen beliebten Gefährte aufgerufen. Unabhängig von der Beteiligung soll das Ergebnis bindend sein. Private E-Roller sollen in jedem Fall weiter erlaubt bleiben.

Viele Pariser sind genervt von den E-Scootern. Im vergangenen Jahr gab es in der Stadt mehr als 400 Unfälle mit Rollern, drei Menschen kamen dabei ums Leben. Die E-Roller zählen in Paris seit 2018 zum Stadtbild. Da es anfangs keine klaren Regeln für ihren Gebrauch gab, herrschte eine wilde Roller-Anarchie: Roller-Fahrer bretterten über Fußwege, schlängelten sich durch Autostaus, nahmen Passagiere zu halsbrecherischen Fahrten mit und ließen die Roller am Ende dort stehen, wo es ihnen gerade passte. Häufig fielen die Roller dann um und verwandelten Bürgersteige in Hindernisstrecken.

Regeln für E-Roller erst nach und nach

Nach und nach schufen die Behörden spezifische Roller-Vorschriften. Derzeit müssen Nutzer mindestens zwölf Jahre alt sein, dürfen die Roller nicht zu zweit benutzen und müssen sie auf gekennzeichneten Parkplätzen abstellen. Da dies jedoch nicht immer eingehalten wird, hat Hidalgo nun zu der ungewöhnlichen Maßnahme eines Referendums gegriffen.

Private E-Roller, von denen im vergangenen Jahr etwa 700.000 verkauft wurden, sollen davon nicht betroffen sein. Mit einem Ergebnis der Abstimmung wird noch am Sonntagabend gerechnet.

Kritik an der Pariser Abstimmung

Die 31 Jahre alte Grafikerin Mathilde Caruso hingegen ist gegen ein Verbot der Leihroller. "Sie sind ein wichtiges Verkehrsmittel geworden", sagt sie.

Verkehrsminister Clément Beaune kritisierte die Pariser Abstimmung. Seiner Ansicht nach greift sie zu kurz. "Anstelle dafür oder dagegen zu stimmen, hätte man auch die Option 'dafür, aber unter Beachtung der Regeln' anbieten sollen", sagte er.

Künftig Benutzung der E-Roller erst ab 14 Jahren

Seine Kritik kommt nicht von ungefähr. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Beaune sich für die Nachfolge Hidalgos in Stellung bringen will. Ohne das Ergebnis der Abstimmung abzuwarten, kündigte er in dieser Woche neue Regeln für die Nutzung der E-Roller an.

Künftig dürfen Jugendliche erst ab 14 Jahren E-Roller benutzen. Die Strafe für Fahrten zu zweit oder auf nicht frei gegebenen Wegen soll von 35 auf 135 Euro steigen. Zudem werden doppelte Ständer vorgeschrieben, um das Umfallen geparkter E-Roller zu verhindern.

Diese Vorschriften sollen in den kommenden Wochen per Dekret in Kraft treten, erklärte Beaune. "Die E-Roller sind eine Chance, wenn die Nutzung gut organisiert und geregelt ist", sagte er.

Aufsicht soll Daten zu Unfällen und Umweltbilanz sammeln

Der Minister will außerdem eine eigene E-Roller-Aufsicht einrichten, die Daten zu Unfällen und zur Umweltbilanz der Gefährte sammeln soll. Einerseits gelten die Roller als klimafreundliche Alternative zu Autos, andererseits haben sie eine kurze Lebensdauer und werden mit Batterien betrieben, für die wichtige Rohstoffe gebraucht werden.

Ob die E-Roller klimafreundlich sind oder nicht, hängt vor allem davon ab, ob sie tatsächlich Autofahrten ersetzen oder nicht eher für Strecken genutzt werden, die sonst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt worden wären.