Paris: Fünf Jahre nach dem Attentat auf das Bataclan

Der Gedenkstein für die 90 Menschen, die am 13. November 2015 im Bataclan ermordet wurden, steht ein bisschen versteckt in einem kleinen Park gegenüber dem Konzertclub. Auf einer Marmorplatte sind die Namen der Terroropfer eingraviert. Darunter hat jemand ein paar Fotos aufgestellt. Zu sehen sind lachende junge Menschen, ein Mann mit einer E-Gitarre. "Du fehlst uns. Wir lieben Dich", steht auf einem Bild. Davor liegen – wie fast jeden Tag – frische Schnittblumen. Kleine Zeichen, dass die Toten nicht vergessen sind, auch wenn sonst das Leben – fünf Jahre danach - wieder seinen fast normalen Lauf geht, hier im 11. Arrondissement von Paris.

Eine belastende Atmosphäre

Jean-François wohnt am Boulevard Voltaire, direkt neben dem Bataclan. Lange war hier eine belastende Atmosphäre, sagt er. Man kam sich vor wie neben einem Mausoleum, einem Denkmal für die Toten. Seit einem Jahr ungefähr war es wieder normal geworden, bis vor einigen Wochen – als der Angriff vor dem ehemaligen Charlie Hebdo-Büro passierte, hier um die Ecke. Jetzt ist die Polizei zurück und bewacht wieder rund um die Uhr das Bataclan. Also denkt man wieder ständig daran.

Mir geht es ähnlich wie Jean-François. Das Viertel rund um das Bataclan ist auch mein Viertel. Seit 20 Jahren schon wohne ich hier. Die Erschütterung nach der Terrornacht vom November 2015 war lange Zeit noch zu spüren, auf der Straße, in den Blicken der Menschen.

"Viele haben das nicht ausgehalten"

"Viele Leute sind nach den Attentaten weggezogen", erzählt Zaher, der Mann vom Zeitungskiosk. "Die haben das nicht ausgehalten. Aber so ist das Leben, man muss damit leben", meint er und schaut auf den Boulevard, wo ein grünes Fahrzeug der Pariser Straßenreinigung geräuschvoll das Herbstlaub von den Trottoirs fegt.

Immer noch Albträume

Delphine, die gerade ihre Zeitung bei Zaher gekauft hat, verfolgen die Ereignisse von 2015 bis heute. "Wir haben sehr gelitten", sagt sie. "Mich hat das sehr mitgenommen. Ich habe immer noch Albträume. Diese Attentate waren so schrecklich. Für die Kinder. Die haben die Schüsse gehört. Das war zu viel. Grauenvoll. Aber zum Glück gibt es Leute wie Zaher, der Muslim ist – und wir verstehen uns gut. Zum Glück gibt es in Frankreich viele Muslime, die mit uns zusammen für die Republik sind."

Zaher, der Zeitungsverkäufer am Boulevard Voltaire, ist Syrer und lebt seit 7 Jahren in Frankreich. In den Medien, sagt er, werde immer nur über Islamisten geredet, nie über den Islam. Das schmerze ihn.

Haram - das ist verboten

Er sei immer noch unter Schock, sagt Zaher über die jüngsten Attentate in Frankreich. "Da tötet ein 18-Jähriger einen Lehrer. Und ein anderer Menschen in einer Kirche in Nizza. Das ist hundert Prozent 'haram', also verboten nach islamischem Glauben. Das ist inakzeptabel. Jemanden beim Beten töten, das ist mehr als 'haram'. Und hinterher heißt es, das sei der Islam. Aber der Islam ist das nicht."