Papst wirbt an Neujahr für den "mütterlichen Blick"

Papst Franziskus hat das neue Jahr mit einer Festmesse im Petersdom in Rom eingeläutet. In seiner Predigt bat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche "um die Gnade des Staunens vor dem Gott der Überraschungen".

Ohne Staunen werde das Leben ebenso wie der Glaube grau und eintönig. Auch die Kirche müsse immer neu das Staunen darüber lernen, "Wohnung des lebendigen Gottes" zu sein. Andernfalls gleiche sie leicht einem "Museum der Vergangenheit".

"Mütterlicher Blick" gegen Einsamkeit und Zersplitterung

In der Kirche zähle Einheit mehr als Verschiedenheit, so der Papst. Gegen Einsamkeit und Zersplitterung helfe ein mütterlicher Blick. Auch Christen sollten sich über ihre jeweiligen Grenzen und Ausrichtungen hinweg annehmen. Eine Welt, die ohne mütterlichen Blick in die Zukunft schaue, sei kurzsichtig, sagte der Papst. "Selbst wenn sie den Profit mehrt, wird sie es nicht verstehen, in den Menschen Söhne und Töchter zu sehen. Es wird Gewinne geben, aber sie werden nicht allen zukommen. Wir werden im selben Haus wohnen, aber nicht als Geschwister", so Franziskus.

"Die menschliche Familie gründet auf den Müttern. Eine Welt, in der die mütterliche Zärtlichkeit auf ein schlichtes Gefühl beschränkt wird, mag reich an Gütern sein, aber nicht an Zukunft." Papst Franziskus

Die katholischen Gläubigen mahnte er, sich von der Gottesmutter Maria "an die Hand nehmen" zu lassen. Die katholische Kirche begeht den 1. Januar als Hochfest der Gottesmutter Maria.

"Gott ist nicht ohne Mutter ausgekommen: Umso mehr haben wir sie nötig." Papst Franziskus

Das Leid der Kinder in Krisengebieten

Der erste Januar ist seit dem Jahr 1968 für die katholische Kirche der Weltfriedenstag. In seiner Predigt erinnerte Franziskus auch an das Leid von Kindern in Kriegsgebieten. Jedes sechste Kind weltweit sei von den Folgen bewaffneter Konflikte betroffen, "wenn es nicht sogar selbst Soldat oder Geisel bewaffneter Gruppen wird".

"Viele werden zu Sklaven"

Der Papst beklagte weiter eine Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft. Viele wähnten sich frei und würden zu Sklaven, sagte Franziskus. Auch sei die Welt ganz vernetzt und drohe doch immer uneiniger zu werden. Die Gläubigen rief Franziskus zu Vertrauen und Zärtlichkeit auf.