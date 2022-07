Papst will weniger reisen - und Rücktritt nicht ausschließen

Seit Anfang des Jahres kämpft Papst Franziskus immer wieder mit gesundheitlichen Beschwerden. Bei seinem Besuch in Kanada war das Kirchenoberhaupt oft auf einen Rollstuhl angewiesen. Vor diesem Hintergrund will sich Franziskus deshalb in Zukunft stärker einschränken. Lange Reise soll es nicht mehr geben. Auch die Option für einen Rücktritt will sich der 85-Jährige offenlassen. Am Samstagmorgen war der Papst wieder in Rom gelandet.

Papst will sich künftig besser schonen

Im Flugzeug auf dem Rückweg vom Polarkreis erklärte Franziskus vor Journalisten, er betrachte seine sechstägige Reise nach Kanada als eine Art kleinen Test. Die Erkenntnis daraus sei, dass man Reisen in so einem Zustand eigentlich nicht machen könne. Seit einigen Monaten leidet der Papst unter akuten Knieproblemen. Er könne deshalb nicht in demselben Reiserhythmus weitermachen wie zuvor, sagte der Pontifex bei der sogenannten fliegenden Pressekonferenz. "Wenn ich an mein Alter denke und an meine Einschränkung, muss ich mich etwas schonen, um der Kirche weiter dienen zu können", sagte er.

Aus einer Bänderentzündung war nach Aussagen des Papstes ein Knochenbruch geworden. Seit Mai sitzt Franziskus bei öffentlichen Auftritten häufig im Rollstuhl. Auch während der aktuellen Reise war er auf das Hilfsmittel angewiesen. Das Flugzeug hatte er mit einem Lift betreten und verlassen. Begleitet wurde Franziskus in Kanada von einem Arzt und ein Krankenpfleger.

Knie-OP stehe für ihn nicht zur Debatte

Eine Knie-Operation komme in seinem Fall nicht infrage. Die Anästhesie bei seiner Darmoperation im vergangenen Jahr habe Spuren hinterlassen, die bis heute anhielten. Mit einer Anästhesie spiele man nicht, so der Papst. Er werde aber trotzdem versuchen, weiter Reisen zu machen. Nur werden sie in Zukunft kleiner ausfallen, kündigte Franziskus an. Er hoffe auch noch immer, Kiew in der Ukraine besuchen zu können. "Man muss vielleicht die Art etwas ändern und die Reisen etwas kürzer machen", erklärte der 85-Jährige.

Der Vatikan hatte aufgrund der anhaltenden Knieprobleme des Papstes eine geplante Afrikareise Anfang Juli abgesagt. Auf dem Reiseplan stehen weiterhin eine Besuch in Kasachstan im September sowie Kurztrips innerhalb Italiens: nach L'Aquila, Assisi und Matera.

Franziskus: Weniger reisen oder andernfalls "beiseite" treten

Eine andere Möglichkeit ist laut Franziskus der Rücktritt als Oberhaupt der Katholischen Kirche. Auch diesen Schritt wolle er weiterhin nicht vollständig ausschließen. "Die Tür steht offen. Das ist eine ganz normale Option", erklärte Franziskus im Flieger.

Er müsse "seine Kräfte ein wenig aufsparen" oder "andernfalls über die Möglichkeit nachdenken, beiseite zu treten". Gerade denke er zwar nicht daran, sein Amt niederzulegen, aber das hieße nicht, dass er damit nicht übermorgen anfangen könne. "Man kann den Papst wechseln, das ist kein Problem", so der Pontifex weiter. Gott werde das sagen. Vor einigen Wochen schon hatte Franziskus auf eine Anfrage eine ähnliche Andeutung gemacht.