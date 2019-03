Papst will Geheimarchiv-Akten aus NS-Zeit öffentlich machen

Papst Franziskus will im kommenden Jahr die Akten für die Amtszeit von Papst Pius XII. (1939-1958) freigeben. Die Dokumente der vatikanischen Archive sollen am 2. März 2020 für die Forschung zugänglich gemacht werden, sagte Franziskus am Montag bei einer Audienz für Mitarbeiter des Vatikanischen Geheimarchivs.

Archivbestände aus Angst vor belastendem Material unter Verschluss?

Historiker hatten in der Vergangenheit wiederholt die Öffnung der Archive gefordert, um das umstrittene Verhalten von Pius XII. im Umgang mit den Nationalsozialisten erforschen zu können. "Die Kirche hat keine Angst vor der Geschichte", erklärte der Papst bei der Audienz unter Anspielung auf Mutmaßungen, die betreffenden Archivbestände würden aus Angst vor belastendem Material unter Verschluss gehalten.

Pius XII. sei in einem der dunkelsten Momente des 20. Jahrhunderts Oberhaupt der katholischen Kirche gewesen, betonte Franziskus unter Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg. Sein Wirken sei bereits unter zahlreichen Aspekten erforscht, diskutiert und "mit manchen Vorurteilen und Übertreibungen sogar kritisiert" worden. Inzwischen habe man seine vielfältigen seelsorgerischen, theologischen und diplomatischen Fähigkeiten jedoch anerkannt.

Pius XII. verzichtete auf Kritik am Holocaust

Der Verzicht von Pius XII. auf öffentliche Verurteilungen des Holocaust bewerteten seine Anhänger damals als Vorsichtsmaßnahme, um negative Konsequenzen für Katholiken als Reaktion auf eine ansonsten wirkungslose Kritik am NS-Regime abzuwenden. Kritiker sahen dagegen historischen Antijudaismus der Kirche hinter dem Verhalten des Papstes.

Franziskus hatte wiederholt seine Bereitschaft bekundet, die Akten für die Forschung freizugeben, sobald deren Katalogisierung abgeschlossen sei. Die Arbeiten dazu laufen auf Initiative seines Vorgängers Benedikt XVI. (2005-2013) bereits seit 2006. Ursprünglich hatte der Vatikan diese für 2015 angekündigt, den Termin dann aber verschoben: Bei der ursprünglichen Ankündigung habe man unterschätzt, wie viele Archive gesichtet werden müssten.

Dem Leiter der Vatikanarchive, Bischof Sergio Pagano, zufolge arbeiten derzeit rund ein Dutzend der insgesamt 50 bis 60 Mitarbeiter des Geheimarchivs an der Katalogisierung der Akten über Pius XII.