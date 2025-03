Papst will am Sonntag erstmals wieder öffentlich auftreten

Erstmals seit über einem Monat will Papst Franziskus am Sonntag wieder öffentlich in Erscheinung treten. Wie der Vatikan am Samstag mitteilte, plant der 88-Jährige, vom Fenster des römischen Agostino-Gemelli-Krankenhauses aus "einen Gruß und Segen" zu sprechen.

Aus Sicht des einflussreichen Kardinals Victor Fernandez beginnt nach einer möglichen Entlassung des Papstes aus dem Krankenhaus eine neue Phase seines Pontifikats.

Franziskus seit über einem Monat in Klinik

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Klinik eingeliefert worden, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte. Der Papst erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden, zwischenzeitig schwebte er nach Angaben seiner Ärzte sogar in Lebensgefahr. Seit etwa einer Woche spricht der Vatikan in den regelmäßigen Berichten zum Gesundheitszustand des Papstes aber von einer Besserung.

Gläubige auf der ganzen Welt hatten für seine Genesung gebetet; auch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat dem Papst jetzt in einer Grußbotschaft ein gutes Gelingen in der Fortführung seines Pontifikats und eine schnelle Genesung gewünscht.

Erste Messe im Krankenhaus am vergangenen Sonntag

Am vergangenen Sonntag hatte der Vatikan erstmals seit Franziskus' Krankenhaus-Einlieferung ein Foto des Papstes veröffentlicht, das den 88-Jährigen von der Seite zeigt, leicht eingesunken vor dem Altar in einer Kapelle der Gemelli-Klinik sitzend. Dort habe er zuvor eine Messe konzelebriert – zum ersten Mal seit seiner Einlieferung.

Zuletzt hieß es im Vatikan, der Papst erhalte tagsüber hoch dosierten Sauerstoff durch Nasenkanülen; der nächtliche Einsatz der Atemmaske, die die Lunge komplett entlastet, sei allerdings reduziert worden. Ein Entlassungstermin aus der Klinik steht noch nicht fest.