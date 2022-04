Papst: Waffen zerstören Osterfreude

Papst Franziskus hat erneut zu einem Ende des Ukraine-Krieges aufgerufen. Es sei traurig, dass die Waffen die österliche Freude zerstörten, sagte Franziskus beim Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz.

Zum orthodoxen Osterfest wünsche er sich eine Überwindung dieses "barbarischen Krieges". Nach dem alten Julianischen Kalender findet Ostern in den Ostkirchen später statt, in diesem Jahr eine Woche nach den Westkirchen.

Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie fordert Ende des Krieges

Ähnlich äußerte sich das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel. Dieser "Bruderkrieg" untergrabe wie jeder Krieg die Menschenwürde und verletze das Gebot der Nächstenliebe, sagte er in der Nacht zum Sonntag in Istanbul in seiner Messe zum orthodoxen Osterfest. Der Patriarch verlangte die Öffnung von Fluchtkorridoren für die eingeschlossenen Zivilisten in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol.

Papst: Frieden ist möglich

Papst Franziskus rief die Politiker auf, "den Frieden zu wollen und anzustreben" - denn Frieden sei möglich. Zuvor hatte er allen orthodoxen Christen zum Osterfest seine Glückwünsche überbracht: "Möge der auferstandene Christus ihnen Hoffnung und Kraft schenken."

In fast der gesamten Ukraine konnten wegen der kriegsbedingten nächtlichen Ausgangssperre erst am Sonntagmorgen Ostergottesdienste gefeiert werden. Russland hatte zuvor eine Feuerpause an Ostern abgelehnt. Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj bat in einer Videobotschaft zum Osterfest "Gott um große Gnade, damit unser großer Traum wahr wird; ... der Tag, an dem großer Frieden in die Ukraine kommen wird. Und mit ihm ewige Harmonie und Wohlstand."

Russisch-Orthodoxer Patriarch spricht Krieg nicht an

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. gratulierte bereits kurz nach Mitternacht in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale den Gläubigen zum Osterfest. An der landesweit live im Fernsehen übertragenen Messe nahm auch Präsident Wladimir Putin teil. Er hielt eine rote Kerze in der Hand und bekreuzigte sich mehrmals.

Kyrill I. sprach bei der Messe den Krieg nicht an. Das erste, was jeder Christ aus dem Osterfest ziehen sollte, sei "die absolute Gewissheit des endgültigen Sieges der Wahrheit"; denn dafür habe der Erlöser gelitten und sei auferstanden, sagte er. Das bedeute, dass alle Christen auf der Seite des Sieges stünden, egal wie schwierig ihr Alltag sei.

Kyrill ist bekannt für seine spezielle Sicht auf den Ukraine-Krieg. Im März hatte er gesagt, der Angriff sei erfolgt, weil es speziell im Donbass "eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte" gebe, "die heute von denen angeboten werden, die die Weltmacht" beanspruchten. Es sei eine Zumutung, von Menschen zu verlangen, "Schwulenparaden" zu ertragen, so der Patriarch; dies sei der wichtigste Punkt bei der "sehr einfachen und entsetzlichen Loyalitätsprüfung" zwischen West und Ost. Vergebung bestehe darin, auf der "Seite Gottes" zu stehen.

Kiewer Metropolit: Russland ist nichts heilig

Der orthodoxe Kiewer Metropolit Epiphanius verurteilte auf Twitter, dass dem russischen Militär nichts heilig sei und auch zu Ostern weiter Krieg führe. In Odessa seien am Samstag mehrere Zivilisten getötet und verletzt worden. Seine Osterglückwünsche verband er mit den Worten: "Mögen Ihre Herzen mit festem Vertrauen auf den Sieg des Guten und Wahren, auf den Sieg der Ukraine erfüllt sein."

Orthodoxen gespalten

In der Ukraine bekennen sich rund 60 Prozent der Menschen zum orthodoxen Christentum. Sie gehören allerdings zwei verschiedenen Konfessionen an: der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats und der Ende 2018 gegründeten eigenständigen (autokephalen) orthodoxen Kirche der Ukraine. Die moskautreue Kirche zählt in der Ukraine zwar deutlich mehr Gemeinden als jede andere Konfession. Doch in Umfragen bekannten sich die meisten Bürger zur neuen, unabhängigen orthodoxen Kirche.