Papst wäscht Jugendstraftätern die Füße

Papst Franziskus hat am Gründonnerstag zwölf Insassen eines Jugendgefängnisses in Rom die Füße gewaschen. Darunter waren zwei Frauen sowie ein Häftling islamischen Glaubens. In der Strafanstalt Casal Del Marmo feierte Franziskus die Messe zum Gedenken an das Letzte Abendmahl Jesu.

Mit der Fußwaschung im Gefängnis folgt der Argentinier einem Brauch, den er bereits als Erzbischof von Buenos Aires eingeführt hatte. Bereits in seinem ersten Pontifikatsjahr vor zehn Jahren hatte Franziskus, der erst 15 Tage zuvor gewählt worden war, die Haftanstalt im Nordwesten Roms dafür besucht. Davor wurde die vorösterliche Fußwaschung üblicherweise in der Lateranbasilika gefeiert. Auch jetzt handelt sich wieder um das Gefängnis, in dem er schon am Gründonnerstag vor zehn Jahren - kurz nach seiner Wahl zum Papst - männlichen und weiblichen Häftlingen die Füße wusch.

Papst wäscht Füße im Stehen

Für den Ritus der Fußwaschung ging Franziskus, der wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr knien kann, vor ein Podest, auf dem die Jugendlichen saßen. Im Stehen wusch und küsste er ihre Füße. "In der Gesellschaft sehen wir so viele Menschen, die andere ausnutzen und viele Menschen, die unterdrückt werden", sagte der Papst in seiner Predigt.

Geste der gegenseitigen Hilfe

Das Ritual der Fußwaschung geht auf eine biblisch überlieferte Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut. Papst Franziskus erinnert in seinen öffentlichen Auftritten oft an Menschen am Rande der Gesellschaft - an die "Ausgegrenzten", die "als Probleme katalogisiert werden", wie er am Palmsonntag sagte.

Die Geste der Fußwaschung zeige den Menschen, wie sie eigentlich sein sollten. "Dass wir einander helfen müssen, einer dem anderen." Den jugendlichen Häftlingen versicherte er, dass Jesus an ihrer Seite sei.

Papst mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen

Vor etwa einem Jahr hatte sich Franziskus einen Knochenbruch im Knie zugezogen. Seit Mai absolviert er darum die meisten Termine im Rollstuhl. Zudem hat sich der 86-Jährige vor Kurzem eine Bronchitis zugezogen. Vergangenen Samstag war er nach einer Behandlung aus der Gemelli-Klinik in Rom entlassen worden.

Trotz seines wechselhaften Gesundheitszustands will der Papst alle Kar- und Ostergottesdienste persönlich leiten. Viele liturgische Handlungen überlässt er dabei wie im vergangenen Jahr Kardinälen. Am Donnerstag zelebrierte der Päpstliche Zeremonienmeister Diego Ravelli in dem Jugendgefängnis am Altar.

Traditioneller Kreuzweg am Karfreitag

Am Freitag steht für Papst Franziskus die traditionelle Prozession des Kreuzwegs am Kolosseum in Rom auf dem Programm. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Im Beisein des Oberhaupts der katholischen Kirche führt eine Prozession über 14 Stationen, die den Leidensweg nachstellt - von der Verurteilung Jesu zum Tod über die Kreuzigung bis hin zur Grablegung. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Kolosseums in Rom wird dabei ein symbolisches Kreuz getragen.

Intensives Programm für Papst Franziskus an Ostern

Noch vor der öffentlichen Prozession der "Via Crucis" an dem antiken Amphitheater steht der Pontifex der Karfreitagsliturgie "Leiden und Sterben des Herrn" im Petersdom vor. Der Karfreitag ist Teil der sogenannten Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und am Ostersonntag in die Osterwoche mündet.

Mit Informationen von dpa und epd.