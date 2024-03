Papst verzichtet auf Palmsonntagpredigt und gedenkt Terroropfern

Papst Franziskus hat am Palmsonntag in Rom den Terroranschlag in Russland verurteilt, überraschte jedoch kurz zuvor mit Sprachlosigkeit: Er verzichtete auf seine Predigt auf dem Petersplatz.

Papst lässt Palmsonntagpredigt aus

Das katholische Kirchenoberhaupt feierte mit Zehntausenden Menschen eine Messe auf der festlich geschmückte Piazza. Nach dem Mittagsgebet begrüßte er die anwesenden Kardinäle vor dem Petersdom und fuhr anschließend mit dem Papamobil durch die Menschenmenge auf dem Petersplatz.

Eigentlich hätte er nach etwa der Hälfte des Gottesdienstes eine Predigt halten sollen. Doch nach einigen Momenten des Schweigens wurde bekannt gegeben, dass Papst Franziskus die Predigt selbst nicht vortragen werde. Anders als in den vergangenen Wochen übernahm auch kein Vatikan-Mitarbeiter das Verlesen der Ansprache. Auch an einer Prozession von Kardinälen um den Obelisken auf dem Platz nahm der 87-Jährige nicht teil. Ein Grund wurde nicht genannt.

Franziskus gesundheitlich angeschlagen

Beobachter vermuten, dass der Gesundheitszustand des Papstes Schuld an den Auslassungen sei. Über den Winter hatte Franziskus nach Vatikanangaben mit Grippe, Bronchitis oder Erkältung zu kämpfen. Seit gut einem Monat wird er wegen einer Atemwegserkrankung behandelt, die das Sprechen erschwert.

Papst gedenkt der Opfer des Anschlags in Moskau

Zum Abschluss der Messe bat der Papst um Frieden. Er sprach ein Gebet für die mehr als 130 Opfer des "feigen Terroranschlags" auf eine Konzerthalle in einem Vorort von Moskau. "Möge der Herr sie in seinen Frieden aufnehmen und ihre Familien trösten. Möge er die Herzen derjenigen bekehren, die diese unmenschlichen Taten planen, organisieren und ausführen, die Gott verletzen, der geboten hat: 'Du sollst nicht töten'", sagte Franziskus beim Mittagsgebet am Sonntag. Den Hinterbliebenen sprach er sein Beileid aus.

Erinnerung an Menschen in Kriegsgebieten

Zudem erinnerte er auf dem Petersplatz an all jene Menschen, die von Kriegen betroffenen sind. Konkret nannte der Papst die "gemarterte Ukraine, wo viele Menschen aufgrund der intensiven Angriffe auf die Infrastruktur ohne Strom sind". Diese Angriffe verursachten nicht nur Tod und Leid, sondern brächten auch das Risiko einer noch größeren humanitären Katastrophe mit sich. Abschließend erwähnte Franziskus das anhaltende Leid der Menschen im Gazastreifen.

87-jähriger Papst hat Marathonwoche vor sich

Der Papst hat die arbeitsreiche Karwoche vor sich. Am Gründonnerstag wird Franziskus voraussichtlich zu einem Frauengefängnis in Rom fahren, um dort dem traditionellen Ritual des Füßewaschens nachzugehen. Am Karfreitag soll er die Kreuzwegprozession im Kolosseum von Rom leiten, mit der an die Kreuzigung Jesu Christi erinnert wird. Am Karsamstag leitet der Papst einen nächtlichen Gottesdienst im Petersdom, auf den am Ostersonntag eine Messe auf dem Petersplatz folgt.

