Papst hält Diskussion über Sonderlösungen beim Zölibat für nötig

Die priesterliche Ehelosigkeit sei ein "Geschenk für die Kirche". Er sei "nicht damit einverstanden, einen optionalen Zölibat zu erlauben", sagte Papst Franziskus auf dem Rückweg vom Weltjugendtag in Panama vor mitreisenden Journalisten.

Verheirateten Männern priesterliche Aufgaben übertragen

Angesichts besonderer seelsorglicher Erfordernisse halte er es aber für einen "interessanten" und diskutablen Vorschlag, verheirateten Männern priesterliche Aufgaben in eingeschränkter Form zu übertragen. Eine solche Lösung wäre für Situationen des Priestermangels erwägenswert, sagte Franziskus. Er selbst habe allerdings noch nicht ausreichend darüber nachgedacht und gebetet. Theologen müssten die Frage weiter erörtern, so der Papst.

Papst dämpft Erwartungen an Kinderschutzgipfel

Gefragt nach dem Bischofstreffen zum Missbrauchsskandal im Februar im Vatikan, warnte Franziskus vor zu hohen Erwartungen. Die Vertreter der Bischofskonferenzen weltweit müssten sich zunächst alle des "Dramas" sexuellen Missbrauchs bewusst werden. Weiter müsse man den Bischöfen die nötigen Prozeduren vermitteln. "Manchmal weiß ein Bischof nicht, was er tun soll", so Franziskus.

Einige Bischöfe hätten das Problem noch "nicht gut verstanden", sagte der Papst. Das Treffen im Vatikan werde Gebete und eine Bußliturgie beinhalten, aber auch "Erlebnisberichte, um ein Bewusstsein zu erzeugen". Bei sexuellem Missbrauch handele es sich um ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, betonte der Papst. Er nannte es "furchtbar", dass nur ein kleiner Prozentsatz der Missbrauchsfälle strafrechtlich verfolgt und verurteilt werde.

Franziskus: Sexualität ist "eine Gabe Gottes"

Weitere Fragen der mitreisenden Journalisten an das Oberhaupt der katholischen Kirche behandelten die Themen Abtreibung und Sexualerziehung - beides große Probleme in Panama, in dem es fast 50 mal mehr minderjährige Schwangerschaften als in Deutschland gibt. Der Papst sprach sich dabei dezidiert für Sexualkunde im Schulunterricht aus. Sexualität sei "eine Gabe Gottes", so Franziskus. Sexualerziehung müsse "objektiv" erfolgen und dürfe nicht zu einer "ideologischen Kolonisation" missbraucht werden. Erziehung müsse "aus dem Menschen das Beste herausholen und ihn auf dem Weg begleiten".

Frauen, die ihr Kind abgetrieben hätten, riet Franziskus, sich mit ihrem ungeborenen Kind zu versöhnen. "Dein Kind ist im Himmel; sprich mit ihm, sing ihm das Wiegenlied, das du ihm nicht singen konntest." Darin liege ein "Weg der Versöhnung", so der Papst. Auch nach der Verfehlung eines Schwangerschaftsabbruchs gebe es Vergebung. "Gott vergibt immer", sagte Franziskus. Im Fall einer Abtreibung sei es aber eine "schwierige Vergebung", die "durchgearbeitet" werden müsse. Das Problem sei nicht die Vergebung, sondern "eine Frau zu begleiten, die sich bewusst geworden ist, abgetrieben zu haben".