Papst reist nach Kasachstan: Trifft er dort Kyrill?

Lange schon wurde darüber spekuliert, nun bestätigt es das Vatikanische Presseamt: Papst Franziskus reist vom 13. bis 15. September nach Kasachstan. Das katholische Kirchenoberhaupt werde in der Hauptstadt Nur-Sultan am VII. Kongress der Führer von Welt- und traditionellen Religionen teilnehmen, hieß es am Montag in Rom. Der Kongress der Weltreligionen findet seit 2003 etwa alle drei Jahre in Kasachstan statt.

Kyrill und Franziskus könnten aufeinander treffen

In Kasachstan könnte es auch zu einem Treffen des Papstes mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. kommen, der ebenfalls dorthin reisen will. Ob die Begegnung zustande kommt, ist allerdings noch offen. Vertreter der katholischen Kirche in der Ukraine hatten bereits gewarnt, sollte Franziskus den Moskauer Patriarchen treffen, bevor er die Ukraine besucht, stieße das dort auf großes Unverständnis.

Am Sonntag beim Mittagsgebet hatte Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom noch an die Vernunft der Kriegsparteien in der Ukraine appelliert, die Waffen niederzulegen und Verhandlungen über konkrete Friedensschritte aufzunehmen. Diese Option bleibe "als einzig vernünftige Sache", so Franziskus, mit jeder Gewalt "aufzuhören und zu verhandeln". Er bete weiterhin für das "angegriffene und gemarterte Volk der Ukrainer", dass Gott sie von der Geißel des Krieges befreien möge.

Vorwurf: Franziskus benenne Russland nicht deutlich als Aggressor

In der Vergangenheit wurde dem Papst immer wieder vorgeworfen, Russland nicht deutlich genug als Aggressor im Ukraine-Krieg zu benennen. Und auch beim Mittagsgebet sprach Franziskus nur davon, dass die Ukrainer Opfer eines Angriffs geworden seien. Klar ist Franziskus lediglich in seiner Verurteilung des Kriegsgeschehens und in seinem Bekenntnis zur Solidarität mit den Ukrainern.

Der Moskauer Patriarch Kyrill verteidigte dagegen zuletzt Anfang Juli bei einem Gottesdienst in Kaliningrad erneut den Einmarsch Russlands in die Ukraine und warf Kritikern aus dem Ausland Eifersucht und Neid vor. "Viele lehnen sich heute gegen unser Vaterland auf; aber wir wissen, dass das Vaterland niemandem etwas Böses angetan hat", sagte Kyrill I. laut Kirchenangaben. Die Andersartigkeit Russlands errege Eifersucht, Neid und Empörung, "aber wir können uns nicht ändern", sagte das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt. Gott möge das russische Volk "vor jedem Feind und Schuft schützen", fuhr der 75-Jährige fort. Kyrill steht seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine hinter dem Kurs von Präsident Wladimir Putin. Papst Franziskus übt zwar immer wieder Kritik am Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, blieb aber immer zurückhaltend, um mit Kyrill weiter im Dialog bleiben zu können.

Papst Franziskus will weniger Reisen wegen Knieproblemen

Auf dem Rückflug von seiner Kanada-Reise am Samstag hatte Franziskus außerdem gesagt, aus gesundheitlichen Gründen müsse er bei Reisen künftig kürzer treten. Solch lange Reisen seien ihm wegen der anhaltenden Knieprobleme zu beschwerlich. In Kanada musste der Papst fast überall einen Rollstuhl benutzen.