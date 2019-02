Papst reist in die Vereinigten Arabischen Emirate

Über Jahrhunderte lebten keine Christen auf der arabischen Halbinsel. Das änderte sich erst mit dem Ölboom in den 1960er-Jahren. Die meisten Christen, die auf der arabischen Halbinsel leben, sind Gastarbeiter. Sie kommen von den Philippinen, aber auch aus Indien und Europa. Unter ihnen sind Ingenieure, fast alle Migranten arbeiten aber als Bauarbeiter oder Hausmädchen. Rund 60.000 gehören zur katholischen St.-Francis-Church in Abu Dhabi.

"Das Gros der Gemeindemitglieder sind Arbeiter, minimal bezahlte Lohnsklaven. Sie leben in Labor-Camps, die man sich wie eine Satellitenvorstadt vorstellen kann." Franziskaner-Pater Reinhold Sahner

Arbeiter leben ärmlich in Camps

Die Situation in den Arbeitercamps ist schwierig, sagt Franziskaner-Pater Reinhold Sahner. Je vier Männer teilen sich ein kleines Zimmer - die Frauen leben für sich. Die Menschen haben kaum Kontakt zu ihren Familien in der Heimat.

Die St.-Francis-Church ist eine von rund 40 katholischen Kirchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vor ein paar Jahren haben die Emirate ein Toleranzministerium eingerichtet, das sich um die Belange von Nicht-Muslimen kümmern soll. Von echter Religionsfreiheit sind die arabischen Emirate zwar noch weit entfernt, dennoch gelten sie als Vorreiter auf der arabischen Halbinsel. Die Situation in Saudi-Arabien ist eine ganz andere, sagt Berthold Pelster vom christlichen Hilfswerk "Kirche in Not":

"Religionsfreiheit würde bedeuten, dass Menschen ihre Religionsfreiheit frei wählen dürfen, das ist aber den Muslimen laut islamischer Lehre untersagt. In der strengen islamischen Tradition steht auf die Abwendung vom Islam sogar die Todesstrafe. Das gilt in gewisser Weise auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber die Christen haben hier zumindest Kultusfreiheit, was sie in Saudi-Arabien nicht haben." Berthold Pelster, "Kirche in Not"

Keine Repressalien durch Muslime

Nach dem massenhaften Zuzug von Gastarbeitern in den vergangenen Jahrzehnten hat Papst Benedikt XVI. 2011 ein eigenes Apostolisches Vikariat - eine Art Diözese - für das Südliche Arabien errichtet. Dazu gehören neben den Vereinigten Emiraten der Jemen und der Oman. Bischofssitz ist Abu Dhabi. Die Gemeinden liegen vor allem in den Ballungsgebieten der großen Städte und haben oft mehrere Zehntausend Mitglieder. Christliches Leben findet ausschließlich innerhalb der Kirche und auf dem Kirchengelände statt, sagt Pfarrer Reinhold Sahner:

"Wir dürfen unsere Religion nur in bestimmten, uns zugewiesenen Gebäuden und Gebäudekomplexen ausüben. Eine Mission nach draußen ist uns nicht gestattet. Man kann über die Religion miteinander sprechen, aber es wäre uns untersagt, eine Informationsveranstaltung zum Thema Christentum für Nichtchristen öffentlich anzukündigen." Reinhold Sahner

Der katholische Pfarrer betont aber auch: An dem Kreuz auf dem Gelände habe sich noch niemand gestört. Genauso wenig fürchtet er Repressalien, wenn er seinen Priesterkragen trägt. Von dem Papstbesuch erhofft sich Reinhold Sahner weitere Impulse für das friedliche Miteinander der Religionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.