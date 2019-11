Papst prangert Sextourismus in Thailand an

Die Messe am Mittag deutscher Zeit war für Papst Franziskus der angenehmste Teil eines nicht einfachen Tages. 65.000 Menschen kamen nach Angaben des Vatikans ins Stadion in Bangkok, um den Papst zu sehen – rechnerisch ein Sechstel der gesamten katholischen Gemeinde in Thailand. Einer von ihnen war der 25 Jahre alte Viboonsin. "Ich bin so froh, dass wir dieses große Glück haben, den Papst hier live zu erleben", sagte er. "Wir alle sind begeistert über diese Gelegenheit."

Jenseits der Messe erlebte Bangkok einen Papst, der zum Auftakt seines Besuchs bemüht war, den richtigen Ton zu treffen: Probleme ansprechen, aber die Gastgeber nicht vor den Kopf stoßen.

Sextourismus ist lohnendes Geschäft in Thailand

Prostitution und sexuellen Missbrauch machte der Papst bei seinem Treffen mit Premierminister Prayut Chan-ocha zum Thema. Er denke an "all jene Frauen und Kinder unserer Zeit, die besonders verletzt und vergewaltigt werden und jeder Form von Ausbeutung, Sklaverei, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind", sagte Franziskus. Er appellierte an die thailändische Regierung, "dieses Übel auszumerzen und einen Weg anzubieten, ihnen ihre Würde zurückzugeben".

Gleichzeitig lobte der Papst die Regierung für ihre bisherigen "Anstrengungen", um diese "Plage" auszurotten. Formal ist Prostitution in Thailand verboten. Trotzdem aber ist Sextourismus ein im Land nach wie vor florierender Wirtschaftszweig.

Papst überrascht mit Würdigung für Regierung

Bemerkenswert war, dass der Papst anschließend auch Lob für den aktuellen politischen Prozess in Thailand im Gepäck hatte: "Bei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht versäumen, meine besten Wünsche nach den letzten Wahlen auszudrücken, die eine Rückkehr zum normalen demokratischen Prozess darstellen."

Eine erstaunliche Würdigung, die der Papst aus seinem vorbereiteten Text vortrug, ungeachtet der Tatsache, dass nach Ansicht von Beobachtern das Militär nach wie vor das Land dominiert und erst gestern Thailands Justiz dem prominentesten Oppositionspolitiker das Abgeordnetenmandat entzogen hat.

Treffen auch mit kontroversem König Rama X.

Dem Umfeld des Papstes war bereits vorher klar, dass die Asienreise für Franziskus Herausforderungen und Fallstricke bereithält. Das Treffen heute mit dem skandalträchtigen König Rama X. hielt der Vatikan in der öffentlichen Wirkung möglichst klein, verstecke es fast. Wenig Bilder, keine Erklärungen am Rande - der Papst war sichtlich bemüht, den thailändischen König nicht aufzuwerten.

Der autoritäre Monarch hatte zuletzt auch durch einen rüden Umgang mit seiner Zweitfrau für Schlagzeilen gesorgt. Rama X. hält sich oft in Bayern auf, wo er am Starnberger See eine Villa besitzt

Schwierige Situation für Migranten in Thailand

Beim Treffen mit der politischen Führung am Morgen sprach Franziskus das in Thailand durchaus schwierige Thema Migration an. Er appellierte an alle Nationen, wirksame Verfahren bereitzustellen "zum Schutz der Würde und der Rechte von Migranten und Flüchtlingen, die auf der Suche nach Freiheit und einem würdigen Leben für ihre Familien Gefahren, Ungewissheit und Ausbeutung gegenüberstehen".

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst in Bangkok beispielsweise beklagt, Thailands Führung ginge mit harter Hand gegen Migranten vor, die ohne gültige Papiere im Land leben. Ein Grund, warum der Chef des Flüchtlingsdienstes den katholischen Migranten ohne Papiere geraten hatte, nicht zur heutigen Messe zu kommen, um keine Probleme mit der thailändischen Polizei zu riskieren.

Papst: Religion als Konfliktlöser

Für eine "Kultur der Begegnung" warb Franziskus beim Treffen mit dem Oberhaupt der buddhistischen Mönche Thailands. Für den Papst selbst ist der interreligiöse Dialog eines der zentralen Themen seiner Asienreise. Grundbotschaft: Religionen, richtig gelebt, schaffen keine Konflikte, sondern helfen, Konflikte zu überwinden.