Papst nimmt Rücktritt von Erzbischof Heße nicht an

Papst Franziskus hat den angebotenen Amtsverzicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße wegen Verfehlungen während seiner Zeit im Erzbistum Köln abgelehnt. Der Papst bitte Heße vielmehr, "im Geist der Versöhnung" seinen Dienst in Hamburg fortzuführen, hieß es in einer von der Deutschen Bischofskonferenz verbreiteten Erklärung der vatikanischen Botschaft in Berlin. Heße habe nicht mit Absicht sexuellen Missbrauch vertuscht. Mit der Entscheidung bleibt der ehemalige Kölner Generalvikar, der seit 2015 Erzbischof von Hamburg ist, trotz Kritik an ihm weiter im Amt.

Der Erzbischof selbst äußerte sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend: Er übernehme "nach dem Willen des Papsts ausdrücklich wieder Verantwortung", erklärte Heße in Hamburg. "Dabei ist mir durchaus bewusst, dass es nicht unbedingt leicht sein wird, meinen Dienst wieder aufzunehmen."