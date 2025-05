Habemus Papam: Robert Prevost ist Leo XIV.

Die 1,4 Milliarden Mitglieder der katholischen Kirche haben ein neues Oberhaupt. Der aus den USA stammende Robert Francis Prevost ist neuer Papst, er nennt sich Leo XIV. Das teilte Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti am Donnerstag auf dem Petersplatz mit. Der 69-jährige Prevost wird als erster US-Amerikaner die Weltkirche leiten.

Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle im Vatikan stieg um 18:08 Uhr weißer Rauch auf. Der neue Papst wurde laut Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa im vierten Wahlgang gewählt.

"Friede sei mit euch": Papst beginnt Ansprache mit Segenswunsch

Prevost richtete sich zunächst mit einem Gruß an die versammelten Katholiken. "La pace sia con tutti voi" (Der Friede sei mit euch allen), rief er von der Mittelloggia des Petersdoms aus den jubelnden Gläubigen auf dem Petersplatz zu. In seiner kurzen Ansprache rief er zum Frieden für "alle Völker" und zum "Bau von Brücken" durch "Dialog" auf. Prevost dankte in seinen ersten Worten auch seinem Vorgänger Franziskus. Dann sprach er den Segen Urbi et orbi (der Stadt und dem Erdkreis).

Viele Menschen aus allen Teilen Roms waren zum Vatikan geströmt, um den Namen des neuen Papstes zu erfahren und ihn zu sehen. Die Glocken der Kirchen in Rom läuteten, es waren laute Rufe "Viva il Papa" (Es lebe der Papst) zu hören. Der Autoverkehr wurde umgelenkt. Über dem Petersdom kreisten Hubschrauber und Drohnen. Auf dem Platz waren Fahnen vieler Nationen zu sehen.