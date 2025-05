Papst und Politik: "Niemand kann die Welt allein retten"

Das diplomatische Netzwerk des Vatikans

BR24: Wie funktioniert der diplomatische Dienst des Vatikans?

Sailer: Man kann zugespitzt sagen: Die Päpste haben die Diplomatie erfunden. Es ist das älteste diplomatische Wesen, das wir haben. Ein extrem komplexes, gut geöltes und effizientes Instrument, das der Papst zur Verfügung hat, um in die Welt hineinzuwirken. Der Heilige Stuhl hat heute volle diplomatische Beziehungen mit 184 Staaten der Welt.

Der Papst entsendet Diplomaten, sogenannte Nuntien. Diese haben Zugang zu Informationen, die normale Diplomaten nicht haben. Warum? Die katholische Kirche kann als Netzwerk beschrieben werden. Katholische Gläubige gibt es überall, in jedem Land der Welt. Nuntien haben eine kirchliche und zugleich diplomatische Funktion. Sie können in die entlegensten Klöster fahren, in Krisen- und Kriegsregionen, wo die betreffende Regierung normale Diplomaten aus Sicherheitsgründen nicht hinlässt.

Päpstliche Diplomaten gelangen so an Informationen, die andere nie haben, und melden sie in ihre Zentrale im Vatikan. Das Staatssekretariat ist wirklich eine Informationszentrale für politisch relevante Informationen aus der ganzen Welt. Zugleich ist das eine extrem diskrete und schweigsame diplomatische Maschine. Es geht der Spruch: "Die Diplomatie des Heiligen Stuhls versteht es, in 20 Sprachen zu schweigen.

Im Audio: Vatikanexpertin Gudrun Sailer über die Diplomatie des Vatikans