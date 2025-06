Papst Leo Leo XIV. macht Problemviertel zur Pilgerstätte

Die Wahl von Papst Leo XIV. hat nicht nur in Rom und im Vatikan für Aufsehen gesorgt. Auch in seinem Heimatort Dolton, einem Vorort im Süden von Chicago mit rund 20.000 Einwohnern, ist seither nichts mehr wie zuvor. Das einst verfallene Elternhaus des ersten US-amerikanischen Papstes wird seit seiner Ernennung zum Oberhaupt der katholischen Kirche zum Pilgerziel. Der wirtschaftlich schwache Ort erhofft sich durch den plötzlichen Ruhm einen Neuanfang – spirituell wie strukturell.

Ein Haus mit Geschichte

Das Backsteinhaus an der Adresse 212 E. 141st Place in Dolton, einem Vorort von Chicago, war jahrzehntelang Wohnsitz der Familie Prevost. Louis und Mildred Prevost erwarben das Gebäude 1949. Hier wuchs ihr Sohn Robert auf – der heutige Papst Leo XIV.

1996 verkauften die Eltern das Haus. In den Folgejahren wechselte es mehrfach den Besitzer, stand zeitweise leer und geriet zeitweise unter Verdacht, Drogenumschlagplatz zu sein. Erst mit der Wahl von Robert Prevost zum Papst im Mai 2025 rückte das Gebäude wieder ins öffentliche Interesse.

Weißer Rauch verändert ein Viertel

Am 8. Mai 2025 stieg in Rom weißer Rauch auf. In Dolton wendete sich das Schicksal. Der aktuelle Besitzer des Hauses, Pawel Radzik, hatte das Drei-Zimmer-Haus 2023 für 66.000 Dollar gekauft und nach umfangreichen Renovierungen im Januar 2025 für 219.000 Dollar zum Verkauf angeboten.

Weil zunächst keine Nachfrage bestand, senkte er den Preis bis April um zehn Prozent. Erst mit der Wahl von Papst Leo XIV. änderte sich die Lage deutlich: Innerhalb weniger Tage gingen täglich bis zu acht Kaufangebote ein. Derzeit steht die Immobilie zur Auktion an. Das zuständige Unternehmen Paramount Reality bewirbt sie als "ein Stück päpstlicher Geschichte" und spricht von einer "einmaligen Gelegenheit".

Die Gemeinde Dolton jedoch verfolgt eigene Pläne: Gemeinsam mit dem Erzbistum Chicago will sie das Geburtshaus des Papstes übernehmen und öffentlich zugänglich machen – etwa als Pilgerstätte oder Gedenkort. Bürgermeister Jason House macht deutlich, dass ein privater Erwerb nur "temporär" möglich sei. Eine Zwangsenteignung wolle man zwar vermeiden, sie bleibe jedoch als "letzte Wahl".

Eine Nachbarschaft atmet auf

Für die Nachbarschaft hat sich seit der Papstwahl spürbar etwas verändert. Donna Sagna lebt seit acht Jahren neben dem Prevost-Haus. Sie beschreibt, wie das Viertel zuvor unter Gewalt und Drogenhandel litt. "Es gab viel Streit, Kämpfe, Schießereien", erinnert sie sich. "Leute pilgern hierhin, um zu beten. Die Gemeinde redet wieder miteinander", sagt sie. "Das bringt uns Frieden."

Inzwischen sind auch weitere Orte in Chicago, die mit dem Leben von Papst Leo XIV. in Verbindung stehen, zum Magnet geworden. Seine ehemaligen Schulen – darunter die Catholic Theological Union und die Mendel Catholic Prep High School – verzeichnen Besucheranstürme.

"Popetown, USA" – Spirituelles Zentrum im Wandel

Selbst Orte wie das Baseballstadion der White Sox oder Pizzerien, die Leos Lieblingsgerichte servieren, sind Teil der neuen Aufmerksamkeit. Vom "Pope-A-Roni Pizza"-Menü bis zu T-Shirts mit der Aufschrift "DaPope" – die Region nutzt den plötzlichen Ruhm kreativ.