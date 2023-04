Papst lässt Frauen bei Bischofssynoden abstimmen

Bei weltweiten Synoden und Versammlungen im Vatikan können künftig auch Frauen und Männer gleichberechtigt mit beraten und abstimmen, die keine Kleriker oder Ordensleute sind. Das teilten die für die aktuelle Weltsynode zuständigen Kardinäle Mario Grech und Jean-Claude Hollerich am Mittwoch im Vatikan mit. Das ist in der katholischen Kirche ein großer Schritt: Bislang hatten bei den regelmäßigen Versammlungen in Rom nur Bischöfe und das Führungspersonal von Ordensgemeinschaften ein Stimmrecht. Katholische Laien konnten lediglich als Berater hinzugezogen werden, hatten aber kein Stimmrecht oder die Möglichkeit auf Mitbestimmung.

Mindestens 35 weibliche Laien nehmen an Synoden teil

Künftig können bis zu 80 Nicht-Bischöfe an den Weltbischofssynoden teilnehmen, davon fünf Ordensfrauen und fünf Ordensmänner. Unter den übrigen 70 Nichtbischöfen sollen künftig mindestens die Hälfte Frauen sein. Also können in Zukunft mindestens 35 weibliche Laien und fünf Ordensfrauen an den Synoden mitbestimmen. Hollerich und Grech betonten bei der Vorstellung der Änderungen, dass die Bischofssynode trotz dieser Neuerungen im kirchenrechtlichen Sinne eine Bischofssynode bleibe.

Weltsynode berät Papst Franziskus verbindlich

Die Weltbischofssynode ist das Organ, in dem das weltweite Bischofskollegium den Papst verbindlich berät aber nicht entscheidet. Es wurde 1965 von Papst Paul VI. geschaffen. Die Versammlungen können mit Zweidrittelmehrheit Beschlüsse fassen, die sie dem Papst dann unterbreiten. Der Papst kann die Beschlüsse dann in einem sogenannten nachsynodalen Schreiben übernehmen, muss aber nicht.

Bei den für Oktober 2023 und 2024 angesetzten Versammlungen der Bischöfe soll es um das Thema Synodalität gehen. Papst Franziskus hat wiederholt deutlich gemacht, dass er künftig die gesamte Kirche, also auch nicht-geweihte Katholikinnen und Katholiken, an Beratungen und Entscheidungen der Synoden beteiligen will.

Synoden haben in anderen Kirchen auch Entscheidungsrecht

In den Ostkirchen und in vielen protestantischen Kirchen haben Synoden seit Jahrhunderten das Entscheidungsrecht bei Wahlen und in kirchlichen Grundsatzfragen. Die katholische Kirche sucht seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren nach Wegen, die Alleinherrschaft des Papstes durch kollegiale und synodale Beratungsgremien zu ergänzen.

Katholikinnen fordern schon lange mehr Beteiligung

Auch in Deutschland wird die stärkere Beteiligung von Laien und Frauen in der katholischen Kirche immer wieder gefordert. Besonders die Bewegung "Maria 2.0" setzt sich verstärkt dafür ein, dass Frauen in der katholischen Kirche mehr mitbestimmen dürfen und Zugang zu Weiheämtern erhalten. Der Synodale Weg, die Reformbewegung der katholischen Kirche in Deutschland, hatte auch beschlossen, Frauen in Gottesdiensten predigen zu lassen und die Aufforderung an den Papst, zu prüfen, ob künftig Frauen auch Diakonin werden können.

Auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx sprach sich bereits dafür aus: "Ich glaube, dass die Zeit reif ist, dass es für Männer und Frauen offenstehen muss und soll." Im Bistum Essen hat Bischof Franz-Josef Overbeck im vergangenen Frühjahr 18 Laien damit beauftragt, die Taufe zu spenden. Ein Passus im Kirchenrecht sieht dies in Notzeiten für Laien vor.

Doch der Papst hatte den Reformen des Synodalen Wegs in Deutschland immer wieder ein Stoppsignal erteilt. Franziskus sprach sich beispielsweise klar gegen einen "Synodalen Rat" in Deutschland aus, in dem neben Bischöfen und Priestern auch Laien mit beraten und entscheiden sollten.

Mit Informationen von KNA