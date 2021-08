Papst-Kommission zu Diakoninnen nimmt Arbeit auf

Die von Papst Franziskus im April 2020 eingesetzte zweite Kommission zum Thema Diakoninnen trifft sich erstmals Mitte September in Rom. Wie die Katholische Nachrichten-Agentur berichtet, ist für die erste Arbeitsrunde eine volle Woche angesetzt. Am Montagabend hatte auch das britische Magazin "The Tablet" berichtet, die internationale Expertenrunde unter Leitung des italienischen Kardinals Giuseppe Petrocchi könne nun endlich ihre Arbeit aufnehmen.

Erste Arbeitsgruppe war zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen

Im Frühsommer 2019 hatte der Papst erklärt, eine erste Arbeitsgruppe über frühchristliche Diakoninnen sei zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Etwa die Hälfte der Theologen und Historiker war der Meinung, sogenannte Diakoninnen hätten allenfalls aus Gründen der Schicklichkeit bei der Taufe von Frauen - diese geschah damals durch Untertauchen - oder Krankensalbungen geholfen. Damit sei aber keine Weihe oder eigene Beauftragung verbunden gewesen.

Andere Experten sind überzeugt, es habe durchaus so etwas wie einen weiblichen Diakonat gegeben, zu dem Frauen eigens beauftragt, eventuell sogar geweiht worden seien. Die Frage, wie die frühe Kirche zumindest in einigen Regionen dies regelte, ist für heutige Überlegungen wichtig, wie Frauen mit einer Beauftragung in Seelsorge, Diakonie und Gemeindearbeit oder -leitung stärker beteiligt werden können.

Der neuen, vom Papst beauftragten Arbeitsgruppe gehören neben Kardinal Petrocchi fünf Theologinnen und sechs Theologen an. Unter ihnen sind die Deutschen Barbara Hallensleben und Manfred Hauke, die in Fribourg und Lugano in der Schweiz lehren. Sekretär der Kommission ist der Franzose Denis Dupont-Fauville, Mitarbeiter der Glaubenskongregation.

Frauenfrage ist Dauerkonfliktthema

Die Frauenfrage in der katholischen Kirche hat sich zu einem Dauerkonfliktthema entwickelt. Immer wieder gibt es teils heftige Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern, auch beim Synodalen Weg, der Reformdebatte der katholischen Kirche in Deutschland. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode beispielsweise kritisierte, dass immer wieder nach theologischen Gründen gesucht werde, warum Frauen nicht Priesterinnen oder Diakoninnen werden könnten, sagte Bode bei einer Online-Veranstaltung seines Bistums zum Thema "Keine Kirche ohne Frauen".

Kritik an der katholischen Kirche gibt es immer wieder auch von der Reformbewegung Maria 2.0. Die Gründerin Andrea Voß-Frick äußerte Enttäuschung darüber, dass sich die katholische Kirche in der Frauenfrage trotz jahrzehntelanger Diskussion nicht bewege. Es werde immer offenbarer, "wie sehr die Kirche aus der Zeit gefallen ist und wie sehr sie als unglaubwürdig wahrgenommen wird". Das Kirchenrecht zementiere die Diskriminierung von Frauen und sei damit auch weltweit ein schlechtes Vorbild. Auch in Kirchen in Lateinamerika wird gerade über Weiheämter für Frauen diskutiert.

Andere Bischöfe, aber auch Bewegungen kritisieren die Forderung nach der Weihe von Frauen in der Kirche mit Verweis auf die Tradition. So gründete sich im Mai 2019 in Bayern etwa die Bewegung "Maria 1.0" bewusst als Reaktion auf "Maria 2.0". Zuletzt hatte der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki gesagt, die Öffnung des Priesteramts für Frauen sei "theologisch gesehen einfach nicht realistisch".

Mit Informationen von DPA und KNA.