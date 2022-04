Papst: "Verstehe Rüstungskäufe, aber rechtfertige sie nicht"

Der Papst hat Verständnis für Regierungen geäußert, die angesichts des Krieges in der Ukraine aufrüsten wollen. "Ich verstehe die Regierenden, die Waffen kaufen, ich verstehe sie. Ich rechtfertige sie nicht, aber ich verstehe sie", sagte das Kirchenoberhaupt in einem Interview des italienischen TV-Sender Rai 1 am Freitag.

Franziskus versucht Rechtfertigung mit Bibelbezug

Das gelte aber nur, "weil wir uns verteidigen müssen, weil dies das Kain-Schema des Krieges ist", so Franziskus mit Bezug auf den Brudermord von Kain an Abel in der Bibel.

Teuflisches Schema des Lebens der Menschen

Die Menschheit lebe "nach diesem teuflischen Schema, das besagt, dass wir uns gegenseitig töten sollen - um der Macht willen, um der Sicherheit willen und um vieler Dinge willen". Innerhalb eines Schemas oder Paradigma des Friedens wäre das nicht notwendig, so der Papst weiter. "Die Vereinten Nationen haben alles getan, aber ohne Erfolg."

Menschen haben "nichts gelernt"

Dabei erinnerte Franziskus an Kriegsgräber in Italien, in der Normandie und andernorts. Er selber habe bei Besuchen dort weinen müssen angesichts der getöteten jungen Menschen. Leider habe die Menschheit nicht daraus gelernt.

Papst Franziskus und sein Verhältnis zum Teufel

In dem Interview der religiösen Sendereihe "A Sua Immagine" (Nach seinem Abbild) des öffentlich-rechtlichen Senders, das am Nachmittag des Karfreitag ausgestrahlt wurde, äußerte sich Franziskus auch zu den Themen Vergebung, Gut und Böse, Teufel und menschliches Leid.

Dabei hat Franziskus seine Art verteidigt, vom Teufel zu sprechen. "Manche sagen, dass ich zu viel über den Teufel rede. Aber das ist eine Realität", sagte der Papst. Einige meinten, der Teufel sei ein Mythos. "Ich halte nichts vom Mythos, ich halte mich an die Realität, ich glaube daran", so das Kirchenoberhaupt.

Wenn Sünden hässlich wären und nicht auch etwas Schönes hätten, so der Papst auf eine Frage der Interviewerin, würde niemand sündigen. "Der Teufel zeigt dir in der Sünde etwas Schönes, und er verführt dich zur Sünde." Das viele Unrecht in der Welt geschehe, weil Menschen meinten, es bringe ihnen etwas Gutes.

Franziskus habe Angst vor dem Teufel

In dem Gespräch gestand Franziskus, dass er jeden Morgen in einem kurzen Gebet um Beistand gegen den Teufel bete. "Jemand, der mich hört, könnte sagen: 'Aber Heiliger Vater, Sie haben studiert, Sie sind Papst und glauben immer noch an den Teufel?'", erzählte Franziskus. In dem Fall würde er antworten: "Ja, das tue ich, mein Lieber, das tue ich. Ich habe Angst vor ihm, deshalb muss ich mich ja auch so sehr verteidigen."