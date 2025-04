"Tief berührt": Charles und Camilla empfangen Papst-Glückwünsche

Der britische König Charles III. und seine Frau Königin Camilla zeigen sich nach den Glückwünschen von Papst Franziskus zu ihrem Hochzeitstag "tief berührt". Der Palast veröffentlichte ein Foto der privaten Audienz des britischen Königspaares im Vatikan. Es sei ein besonderer Moment für beide gewesen, heißt es. Charles und Camilla hätten sich geehrt gefühlt, dem gesundheitlich angeschlagenem Papst persönlich ihre besten Wünsche überbringen zu können, schrieb der Palast auf der Plattform "X".

Strenge Kleidervorschriften für Besucher im Vatikan

Das am Donnerstag an die Medien gegebene Bild zeigt das in Schwarz gekleidete Paar stehend vor dem Papst, der auf einem Sessel sitzt. König Charles III. hält ein kleines Geschenk in der Hand, Königin Camilla beugt sich herab und schüttelt die Hand des freundlich lächelnden Papstes. Der schwarze Look hat nichts mit der angeschlagenen Gesundheit des Papstes zu tun, sondern mit den strengen Kleidervorschriften im Vatikan. Wie in anderen Monarchien folgen Audienzen beim Papst einem alten Protokoll, das auch die Farbe der Kleidung vorschreibt. So wird von Besucherinnen des Papstes erwartet, dass sie schwarze Kleider tragen.

König Charles und Camilla feierten 20. Hochzeitstag

Das britische Königspaar feierte am Mittwoch während des laufenden Staatsbesuchs in Italien seinen 20. Hochzeitstag. Das Treffen mit dem 88-jährigen Papst Franziskus soll im Laufe des Mittwochs stattgefunden und etwa 20 Minuten gedauert haben. Bei dem Treffen gratulierte Papst Franziskus dem britischen Königspaar zu ihrem 20. Hochzeitstag und wünschte König Charles eine baldige Genesung, hieß es aus dem Vatikan. Der 76-jährige Monarch leidet an Krebs. Erst vor knapp zwei Wochen war er kurzzeitig in ein Krankenhaus in London eingeliefert worden.